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'Kadınlara mı erkeklere mi aşık olursunuz?'

Çiğdem Anad, kadın erkek ilişkilerinin konuşulduğu sırada Fatih Ürek'e bir soru yöneltti.

26 Aralık 2008 02:00

NTV'de canlı olarak ekrana gelen Müjde Ar, Aysun Kayacı, Pınar Kür ve Çiğdem Anad'ın birlikte sundukları 'Haydi Gel Bizimle Ol' programının konuğu Şeytanın Pabucu filmindeki rolleriyle konuşulan Fatih Ürek idi.

Çiğdem Anad, kadın erkek ilişkilerinin konuşulduğu sırada Fatih Ürek'e şöyle bir soru yöneltti: "Siz kadınlara mı aşık oluyorsunuz, erkeklere mi aşık oluyorsunuz?"

"Ben daha kimseye aşık olamadım" yanıtını veren Ürek'e Anad'ın ikinci sorusu "Olsanız kadınlara mı aşık olursunuz, erkeklere mi?" şeklinde oldu.

Fatih Ürek, "Çok beğendiğim hayran olduğum kadınlar var. Ama şöyle bir erkeğe çok aşık olduğum falan öyle bir şey inanın yaşamadım" diye konuştu.

Anad, "Kadın aşık oldu mu?" şeklinde bir soru daha yöneltti. Ürek, "Çok hoş, beğenisine gitti. Yani ben o konuda biraz daha kendini disipline eden bir insanım. Yani çok uç şeylerde değilim" dedi.

Fatih Ürek, Aysun Kayacı'nın aşık olunacak bir kız olduğunu belirtirken, "Gerçekten olamadım, keşke birisine aşık olsaydım" diyerek konuya noktayı koydu.

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