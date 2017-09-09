T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadınlara cinsel organ fotoğrafları göndermekle suçlanan Fox TV sunucusu kanaldan ayrıldı

Eric Bolling'in sunduğu "The Specialists" adlı program da yayından kaldırıldı

09 Eylül 2017 23:15

Amerikan televizyon kanalı Fox News'da, kadın çalışanlara erkek cinsel organları fotoğrafları göndermekle suçlanan sunucu Eric Bolling görevden ayrıldı.

Fox News'dan yapılan açıklamada, 14 kişinin şikayeti sonucu açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Bolling'in kanaldan "dostane bir şekilde" ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Eric'e, sadık izleyicilerimize 10 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür ediyor, iyi şanslar diliyoruz" denildi. Bolling'in sunduğu "The Specialists" adlı program da yayından kaldırıldı.

50 milyon dolarlık tazminat davası

Taciz iddialarını duyuran Huffington Post muhabiri Yashar Ali, Bolling'in kendisine 50 milyon dolarlık iftira davası açtığını söylemişti.

Muhafazakar haber kanalı daha önce de cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Nisan'da ünlü sunucu Bill O'Reilly, cinsel taciz iddialarının ardından görevden alınmıştı. Tacize uradığını söyleyen 5 kadına 13 milyon dolar tazminat ödenmişti.

Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ailes de kadın çalışanları taciz ettiği öne sürülmüştü. İddiaları reddeden Ailes Mayıs'ta öldü.

 

ETİKETLER

abdfox newscinsel organtacizEric Bolling

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24