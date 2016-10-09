'Kadınlara bedava daire' ilanlarındaki tacizi gazetecilik öğrencisi çözdü: Haftada bir seks

İngiltere’de, internetteki 'kadınlara bedava apartman dairesi' ilanlarının peşine düşen gazetecilik öğrencisi Helen Croydon, ev sahibinin cinsel ilişki karşılığında evini bedava kiraya verdiğini ortaya çıkardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da “18 - 35 yaş arasındaki çekici kadınlar için yüzde yüz bedava apartman dairesi” başlıklı ilanı gören ve arkasındaki garipliği ortaya çıkarmaya karar veren 26 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Helen Croydon ilan sahibiyle görüştü.

Hürriyet’in Daily Mail'den aktardığı habere göre, Croydon’a normal bir ilişki yaşamak istemediği sadece belirli zamanlarda cinsellik amacıyla görüşeceği bir arkadaş istediğini söyleyen ev sahibi, kendisiyle haftada en az bir kez cinsel ilişkiye girmesi karşılığında kadınlara, evini bedava kiraya verdiğini itiraf etti.

İnternetteki diğer tuhaf ev ilanlarını da araştıran Helen Croydon bir başka ilanda da, bir adamın diğer iki kiracının olduğu büyük bir evin yatak odasını kadınlara kiraya verdiğini gördü.İlan sahibinin talebi yine aynıydı.

Yapılan yazışmalarda Pakistan asıllı ve isminin Ali olduğunu söyleyen adam evli olduğunu itiraf ederek “Hayatım boyunca bir centilmendim. Ancak kadınlara ayıracak vaktim yok. Anlatabiliyorum değil mi?” ifadelerini kullandı.