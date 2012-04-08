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Yaşam

Kadınlar zengin eş istemiyor

İngiltere’de yapılan araştırma kadınların eş adayı seçimlerinin son 40 yılda nasıl değiştiğini gösterdi

08 Nisan 2012 21:31

İngiltere’de bir toplum araştırma şirketinin yaptığı ankette kadınların 40 yıl öncesine göre evlenmek için kendilerinden fakir erkekleri seçtikleri ortaya çıktı.

 
17-30 yaş arası kadınların katıldığı ankette kadınların özellikle kariyer yaptıktan sonra maddi gelirleri kendilerinden daha düşük erkeklerle evlendikleri ortaya çıktı.
 
Çalışmayı yürüten ekip bugün elde edilen verilerin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan “evlilik” istatistiklerinden çok farklı olduğunu belirtti. O dönemde kadınlar kendilerinden yaşça daha büyük ve daha varlıklı kişilerle evlenme eğiliminde olduklarını söyledi.

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