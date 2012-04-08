Kadınlar zengin eş istemiyor

İngiltere’de bir toplum araştırma şirketinin yaptığı ankette kadınların 40 yıl öncesine göre evlenmek için kendilerinden fakir erkekleri seçtikleri ortaya çıktı.

17-30 yaş arası kadınların katıldığı ankette kadınların özellikle kariyer yaptıktan sonra maddi gelirleri kendilerinden daha düşük erkeklerle evlendikleri ortaya çıktı.

Çalışmayı yürüten ekip bugün elde edilen verilerin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan “evlilik” istatistiklerinden çok farklı olduğunu belirtti. O dönemde kadınlar kendilerinden yaşça daha büyük ve daha varlıklı kişilerle evlenme eğiliminde olduklarını söyledi.