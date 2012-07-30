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Spor

Kadınlar yüzmede olimpiyat rekorları kırıldı

Olimpiyat oyunlarında kadınlar yüzmede ABD'li Dana Vollmer ve Fransız Camille Muffat yarıştıkları dallarda olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldular

30 Temmuz 2012 12:53

Aquatics Center'da yapılan 100 metre kurbağalama finalinde ABD'li Dana Vollmer, 55,98'lik derecesiyle dünya ve olimpiyat rekorunu kırarak olimpiyat şampiyonu oldu.

Finalde ikinci sırayı, 56,87 saniyeyle Çinli Lu Ying, üçüncülüğü ise 56,94 ile Avustralyalı Alicia Coutts aldı.


400 metre serbestte de rekor


Kadınlar 400 metre serbest finalinde Fransız Camille Muffat, 4:01.45'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalyayı, 4:01.77 ile ülke rekoru kıran ABD'li Allison Schmitt kazanırken, yarışı 4:03.01'lik sürede tamamlayan Britanyalı Rebecca Adlington, ülkesinde düzenlenen olimpiyatlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

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