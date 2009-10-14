Kadınlar yılda kaç defa ağlar?

Yapılan bir araştırma kadınlar ile erkeklerin yılda kaç defa ağladığını ortaya çıkardı.

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar yılda ortalama 64, erkekler ise 17 kez ağlıyor.

Münih Ludwig-Maximilian-Üniversitesi Göz Kliniğinde görevli Elisabeth Messmer'in yaptığı ve “Der Ophtalmologe” adlı dergide yayımlanan araştırmayla ilgili yapılan açıklamada, kız ve oğlan çocuklarının 13 yaşına kadar hemen hemen aynı sıklıkla ağladıkları, daha sonraki yaşlarda ise erkeklerin yılda ortalama 6-17, kadınların ise 30-64 kez ağladığı ifade edildi.

Açıklamada, kadınların ağlamasının 6 dakika sürdüğü, erkeklerin ise en fazla 4 dakika gözyaşı döktükleri belirtildi.

Kadınların ağlamasının uzun, dramatik ve yürek yakıcı olduğu, kendilerini yeterli bulmadıkları, çözülemez zor sorunlar karşısında ya da maziyi hatırladıkları zaman ağladıkları, erkeklerin ise daha çok duygusallık ve kendi ilişkisinin başarısızlığa uğradığı zaman gözyaşı döktüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insanların, ağlamanın iç huzuru sağladığı, ağladıktan sonra kendilerini iyi hissettikleri ya da gözyaşıyla birlikte vücuttaki zehirli maddelerin dışarıya aktığı yönündeki inanışlarının araştırmayla doğrulanmadığı belirtildi.