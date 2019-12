-Kadınlar yeni anayasa önerilerini TBMM'ye iletti TBMM (A.A) - 22.10.2011 - Bir çok kadın örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Anayasa Kadın Platformu, nasıl bir anayasa istediklerini TBMM'ye iletti. Platform, tüm karar organlarında kadınların eşit temsilini sağlayan, işyerlerinde her türlü ayrımcılık, cinsel taciz ve mobbinge karşı önlemler alan, zorunlu din ve milli güvenlik derslerine yer vermeyen bir anayasa istedi. TBMM'nin yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde oluşturduğu internet sitesinde, Anayasa Kadın Platformu'nun görüşleri de yer aldı. Platform, ''Erkek demokrasiden gerçek demokrasiye eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa için talepler'' başlığı altında isteklerini sıraladı. Platform, yeni anayasa için toplumsal meşruiyeti olan katılımcı, geniş bir tartışma ortamı sağlanması, toplumsal farklılıkları en az siyasi farklılıklar kadar hesaba katan, toplumsal ve siyasi temsil gücü yüksek bir ''Anayasa Meclisi'' oluşturulmasını önerdi. Anayasa meclisinin, parlamento içi ve dışı siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini kapsayacak anlayışla oluşturulmasını, bu mecliste yüzde 50 kadın temsilinin, toplumun her kesiminden kadınlara yer verilerek sağlanması istendi. Anayasa Kadın Platformu, ''devleti, milleti, aileyi değil; bireyi temel alan'', kadını aileden bağımsız eşit, özgür birey olarak gören, insan ve kadın haklarına dayalı, zorunlu din ve milli güvenlik derslerine yer vermeyen, farklılıklara ve doğaya saygılı bir eğitim sistemini öngören bir anayasa talep etti. Platformun yeni anayasayla ilgili diğer talepleri de şöyle: - Vicdani ret hakkını, din ve vicdan özgürlüğü kapsamına alan, - Erkek egemenliğine olduğu kadar, herhangi bir toplumsal grubun veya ekonomik, siyasi ve ideolojik görüşün egemenliğine ve vesayetine fırsat vermeyen, insanın doğa üzerindeki egemenliği ile mücadele eden, demokratik, laik, sosyal, insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olan bir Cumhuriyeti benimseyen, - Seçimle ve atamayla gelinen tüm siyasi, idari ve hukuki karar organlarında kadınların eşit temsilini sağlayan, diğer toplumsal grupların nüfusa oranlı temsiline olanak sağlayan bir siyasi, idari ve hukuki yapıya sahip, - Yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında dengeyi ve karşılıklı denetimi, temsilde adaleti sağlayan, sivil denetime açık, çok partili, demokratik parlamenter rejime dayalı, - Kadınların ve çoğulcu toplumsal yapının temsil ve katılımını güçlendirecek, ekolojik dengeyi gözetmeyi kolaylaştıracak, ademi merkeziyetçi bir siyasi ve idari yapıya olanak sağlayan, doğaya saygılı, adil bir sosyal devlet, - Özel sektör işyerlerinde ve kamu kurumlarında uygulanan her türlü ayrımcılık, cinsel taciz ve mobbinge karşı önlemler alan, - Devletin kadınlara karşı, aile içi de dahil olmak üzere, her türlü şiddeti önlemekle yükümlü kılındığı, - Kadın ve erkekler arası işbölümünün, aile içi işbölümü de dahil olmak üzere eşitlikçi bir yapıya kavuşmasını desteklemekle yükümlü kılındığı, - Kamu yararının, doğanın dengelerini gözeterek yeniden tanımlandığı, doğal dengeyi gözeten adil bir sosyal devlet anlayışı getiren bir anayasa.''