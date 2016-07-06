"Kadınlar yaşadıklarının şiddet olduğunun farkında değil"

Mersin İştar Kadın Danışmanlık Merkezi ve Mezopotamya Psikologlar Girişimi, kadınların ve göç mağdurlarının sorunlarının tespiti için başlattığı kampanya kapsamında 2 ayda 300 haneyi ziyaret ederek, 500 kadınla birebir temas kurdu. Psikologlar Girişimi Sözcüsü Neval Güzel, çok farklı kadın öyküleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek “Özellikle bir kadın eşi tarafından çok farklı yöntemlerle şiddet görüyordu. Gördüğünün şiddet olduğunun dahi farkında değildi” dedi.

“Birçok trajedi ile karşılaştık”

DİHA'nın haberine göre, çalışmanın kendileri açısından ön açıcı olduğunu aktaran Mezopotamya Psikologlar Girişimi Sözcüsü ve İştar Kadın Danışmanlık Merkezi Çalışanı Neval Güzel, iki aylık çalışma kapsamında mahallede 300 haneye girdiklerini ve yaklaşık olarak 500 kadınla görüştüklerini aktardı. Çalışmaya büyük bir bilinmezlik ve beklentilerle başladıklarını ifade eden Güzel, “İlk başladığımızda acaba ‘Kadınların bizlerden beklentileri neler olacak, onlara yardımcı olabilecek miyiz?’ korkusunu yaşadık” dedi. İyimser bir şekilde ağırlandıkları evlerde birçok trajedi ile karşılaştıklarını kaydeden Güzel, temasta bulundukları kadınların birçok talebinin yanı sıra özellikle psikolojik destek istediklerini söyledi.

Pilot bölge olarak seçilen Çilek Mahallesi’nin yapısı itibariyle zor bir mahalle olduğunu vurgulayan Güzel, “Bizi kabul etmeleri, bize güvenmeleri biraz zaman aldı” dedi. Özellikle bu mahallede madde bağımlılığının gençler arasında yoğun olduğunu aktaran Güzel, kadınlarla oluşturdukları dayanışma ile mahallenin sorunlarına karşı ortak mücadele ve çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Kadınlar ve çocuklar için atölyeler oluşturulacak”

Yapılan çalışmaların ardından Çilek Mahallesi’nde kadınlar için eğitim atölyelerinin yanı sıra çocuklar için fen bilimleri atölyeleri oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Güzel, çalışmayı kentin tüm mahallelerine yaymayı hedeflediklerini söyledi. İştar Kadın Merkezi Çalışanı Özgür Deniz Oban ise, girdikleri evlerde kadınların sadece fiziksel şiddetin farkında olduğunu ve şiddetin diğer boyutları hakkında pek bilgi sahibi olmadığının altını çizerek, yaptıkları sohbetlerle şiddetin boyutlarını aktardıklarını kaydetti. Oban şiddet gören kadınların “neyi nasıl yapacakları, hangi yolu izleyecekleri” noktasında desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.