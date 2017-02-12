T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadınlar ve LGBTİ’ler şarkıyla “Hayır” dedi: Yettin be artık!

Mersin’de 7 Renk LGBTİ Derneği ve kadın platformu, Keça Kûrdan şarkısını ‘Hayır’a yorumladı

12 Şubat 2017 21:09

Mersin’de 7 Renk LGBTİ Derneği ve kadın platformu, Keça Kûrdan şarkısını anayasa referandumu için “Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır. Yettin be artık yedin bizi yıllardır” şeklinde yorumladı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, 7 Renk Korosu ile Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar, referandumda kadınların ve LGBTİ’lerin sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.

Şarkı şöyle:

Şarkının sözleri de şöyle:

Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır
Yettin be artık, yedin bizi yıllardır
Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır

Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor
Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor
Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor
Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor

Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla
Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda
Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla
Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda

Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Yettin be artık, yedin bizi yıllardır
Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır

 

 

ETİKETLER

7 Renk LGBTİ Derneğimersinkadınlarşarkıkeça kürdan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24