Kadınlar ve LGBTİ’ler şarkıyla “Hayır” dedi: Yettin be artık!

Mersin’de 7 Renk LGBTİ Derneği ve kadın platformu, Keça Kûrdan şarkısını anayasa referandumu için “Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır. Yettin be artık yedin bizi yıllardır” şeklinde yorumladı.
Gazete Karınca’da yer alan habere göre, 7 Renk Korosu ile Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar, referandumda kadınların ve LGBTİ’lerin sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.
Şarkı şöyle:
Şarkının sözleri de şöyle:
Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır
Yettin be artık, yedin bizi yıllardır
Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır
Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor
Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor
Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor
Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor
Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla
Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda
Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla
Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda
Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Yettin be artık, yedin bizi yıllardır
Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır
Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır
Hayır, Hayır, tacizlere hayır
Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır