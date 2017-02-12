Kadınlar ve LGBTİ’ler şarkıyla “Hayır” dedi: Yettin be artık!

Mersin’de 7 Renk LGBTİ Derneği ve kadın platformu, Keça Kûrdan şarkısını anayasa referandumu için “Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır. Yettin be artık yedin bizi yıllardır” şeklinde yorumladı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, 7 Renk Korosu ile Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar, referandumda kadınların ve LGBTİ’lerin sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.

Şarkı şöyle:

Şarkının sözleri de şöyle:

Hayır, Hayır, yüz bin kere Hayır

Yettin be artık, yedin bizi yıllardır

Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır

Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır

Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır

Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır

Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor

Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor

Bakın dünyanın çarkına kadınlar çomak sokuyor

Lezbiyenler, lubunyalar, translar da destekliyor

Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla

Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda

Kalkın, toplanın, boyun eğmeyin asla

Sokakta, meydanda, bu kadınlar isyanda

Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır

Yettin be artık, yedin bizi yıllardır

Hayır, Hayır, yüzbin kere Hayır

Kalmadı artık kadınlarda hiç sabır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır

Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır

Hayır, Hayır, tacizlere hayır

Şiddet, cinayet artıyor bangır bangır