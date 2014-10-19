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Kültür-Sanat

Kadınlar ve erkekler sanatı neye göre değerlendiriyor?

Cinsiyetin sanat algısı üzerindeki etkisi bilim insanları tarafından araştırıldı

19 Ekim 2014 18:34

Psychology & Marketing dergisinde yayınlanan bir makale, kadın ve erkeklerin sanatı farklı bir şekilde algıladıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre erkekler sanatçının kişisel duruşuna eserinden daha fazla önem veriyor.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya 518 kişi katıldı. Katılımcılara uydurma iki resim ve resmin sahibi olarak uydurma iki ressam biyografisi yaratıldı. Bir ressam deneyimli diye tanımlanırken, diğeri yeni bir yetenek olarak tanıtıldı. Araştırmanın sonunda erkekler deneyimli ressamın işini daha çok beğenirken, kadınlar biyografiden bağımsız olarak eserleri değerlendirdi. Bilim insanları erkeklerin yaklaşımını genel olarak ‘Bu adam çok iyi bir ressam. Ben onun resmini alırım.’ şeklinde açıkladı.

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