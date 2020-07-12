Son 24 saatte en az 3 kadın bir çocuk öldürüldü

Kadına şiddetin önlenmesi için yürüklükteki 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin hedefte olduğu dönemde kadınlar ve çocuklar öldürülmeye devam ediyor.

Bir günde 3 kadın ve bir çocuk öldürüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde bir erkek beraber yaşadığı kadını ve çoğunu öldürdü.

Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre M.K., dini nikahlı olduğu belirtilen kadının mahallesine geldi.

Silahla önce sokaktaki kadını, ardından da kadının yaşadığı evin kapı girişinde duran 6 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de de bir gecede iki kadın cinayeti işlendi.

İzmir’in Konak ilçesinde Güney Mahallesi 1148 Sokak'ta Dilek Yüksel bir binada bıçaklanmış halde bulundu, hastaneye kaldırılan Yüksel kurtarılamadı.

Hatice Sevinç ise Buca'da pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.