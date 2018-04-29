Kadınlar Twitter'ı neden boykot ediyor?

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki taciz suçlamalarında en öne çıkan isimlerden ünlü oyuncu Rose McGowan'ın hesabını kapatan Twitter bir günlük yaygın bir boykot kampanyasının hedefi oldu.

Twitter hesabı askıya alırken, Weinstein hakkındaki iddialarını twitterdan duyuran Rose McGowan'ın platformun koşulları ve ilkelerini ihlal ettiği şeklinde bir gerekçe bildirmişti.

2016 yılından itibaren isim vermeden taciz ve tecavüzü Twitter hesabına taşıyan Rose McGowan, ünlü yönetmene yönelik olarak çığı gibi büyüyen taciz ve tecavüz iddialarının başını çekmiş, yakınlarda da Twitter'dan yaşadıklarının ayrıntılarını duyurmuştu.

Rose McGowan, Twitter'da Weinstein tarafından tecavüze uğradığını film şirketinin sorumlularına bunu defalarca söylediğini ama dikkate alınmadığını da iddia etti.

Twitter daha önce de sık sık kadına yönelik tacize karşı doğru tavrı almamakla suçlanmış bir platform.

Son dönemde birçok ünlü isim tarafından cinsel tacizle suçlanan Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında ABD ve İngiltere'de soruşturma açılmıştı.

Weinstein ise karşılıklı rıza olmadan herhangi bir cinsel ilişkiye girmediğini söylüyor.

Yapımcıya yönelik taciz suçlamaları 1980'lere kadar gidiyor.

Oscar ödüllü ünlü yapımcıyı bugüne dek cinsel tacizle suçlayanlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette ve Mira Sorvino gibi isimler de var.

McGowan'ın "Hollywood erkekleri hiç bir kadının sahibi olmadığını bilmeli" mesajı kampanyada öne çıkarılıyor.

Rose McGowan'ın hesabını askıya alan Twitter'a yönelik #WomenBoycottTwitter etiketi kampanyası dün gece New York saatiyle gece yarısı başlatıldı ve 13 Ekim Cuma gün boyu devam edeceği açıklandı.

Twitter'daki kampanyaya Chrissy Teigen, John Cusack, Anna Paquin ve Alyssa Milano gibi bir çok ünlü oyuncunun katıldığı ve McGowan'a destek verdiği görüldü.

McGowan'ın hesabının kampanya başladıktan sonra açıldığı görüldü fakat oyuncunun boykot süresince mesaj atması beklenmiyor.