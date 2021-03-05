Kadınlar Türkiye genelinde sokakta: Bir yılda 303 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, STK ve kadın örgütleri Türkiye genelinde meydanlarda kadın cinayetlerinin şubat ayı raporunu duyurdu. Kadınlar, "Kadın Cinayetlerini Şüpheli Bırakmayacağız" sloganıyla eylem yaptı. Ankara'da kadınlar, "28 günde 28 kadın öldürüldü, 12 kadının ölümü şüpheli" açıklamasında bulundu. Eylemde, öğrencisi olan erkek tarafından öldürülen Ceren Damar'ın babası, "Dünya kadınların refahını konuşurken biz kadınların en temel hakkı yaşam hakkını koruyamıyoruz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, yurdun dört bir yanında "Kadın Cinayetlerini Şüpheli Bırakmayacağız" diyerek sokağa çıktı. Eylemlerin Ankara ayağında kadınlar, Kuğulu Park'ta şubat ayı kadın cinayetleri raporunu açıkladı.

Rapora göre, 28 günde 28 kadın öldürüldü, 12 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. 5 Mart 2020’den bugüne kadar 303 kadın öldürüldü, 181 kadının ölümü ise şüpheli. Kadınlar, eylemde, "Şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkaracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız", "Rektörü de geleceğimizi de biz seçeceğiz" sloganları attılar ve pankartlar açtı. Eylemde, kadınların Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek söylemleri, polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Kadınlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklamaları ve adımları ile ilgili, "Devletin kadına karşı şiddetle mücadeledeki irade beyanı önemli bir taahhüttür biz de bunun takipçisi olacağız" dediler. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması taleplerini yinelediler. Eylemde, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri tek tek okunarak, adalet sürecinin kadınlar tarafından takip edileceği bir kez daha vurgulandı.

Öldürülen Ceren Damar'ın babası: Kadınların en temel hakkını koruyamıyoruz

Eyleme, bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisiyken öğrencisi olan erkek tarafından öldürülen Ceren Damar'ın ailesi de katıldı. Damar'ın babası, "Kadınların en temel hakkını koruyamıyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Dünyanın dört bir tarafında kadınlar günü kutlanıyor. Kadınların ekonomik, siyasi, sosyal başarıları kutlanıyor. Biz neyi konuşuyoruz? Kadın cinayetleri, kadınlara yönelik şiddet, iftiralar, kadınların yaşam tarzına müdahale ve sayamayacağım birçok olumsuzluk... Dünya kadınların refahını konuşurken biz kadınların en temel hakkı yaşam hakkını koruyamıyoruz. Masum insanların elinde silah, bıçakla nasıl katledildiğini hep birlikte toplumun gözü önünde yaşadık.

Öldürülen Ayşe Karaman'ın annesi: O caninin peşini bırakmayacağım

Özgür Tarhan tarafından öldürülen Ayşe Karaman'ın annesi, kızının ölümünün şüpheli olmadığını, Tarhan tarafından öldürüldüğünü yineleyerek şunları söyledi:

"Yavrum şüpheli bir şekilde öldürülmedi. Özgür Tarhan denen o caninin kızıma damardan verdiği ilaçlarla öldü. Benim gülümü soldurdu, o caninin peşini bırakmayacağım. Sabırla bekliyorum, Özgür Tarhan rahat rahat yerinde oturmasın, ensesindeyim. Özgür Tarhan, hak ettiği cezayı alacak ben de bir gün rahatça uyuyacağım, ben daha 2 saatten fazla uyumadım." (ANKA)