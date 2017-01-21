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BBC Türkçe

Kadınlar, Trump döneminin ilk gününde sokağa çıktı

Dünyadaki birçok kentte kadınlar sokağa çıkarak, "dayanışma yürüyüşünde" bir araya geldi. ABD başkanlığını resmen devralan Donald Trump ise dünya çapındaki bu protestonun merkezindeki isimdi.

21 Ocak 2017 23:23

Dünyadaki birçok kentte kadınlar sokağa çıkarak, "dayanışma yürüyüşünde" bir araya geldi. ABD başkanlığını resmen devralan Donald Trump ise dünya çapındaki bu protestonun merkezindeki isimdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce katılımcı, Amerika Büyükelçiliği'nden Trafalgar Meydanı'na kadar yürüdü, Washington'daki yürüyüşe destek verdi.

Londra'daki protesto yürüyüşüne kentin ilk müslüman belediye başkanı Sadiq Khan da katıldı.

İngiltere'nin başkentindeki protestonun organizatörleri, yürüyüşe, 80 bin ila 100 bin arasında bir katılım olduğunu açıkladılar.

Tüm dünyada yaklaşık 600 kentte gösteri düzenlendiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Washington'daki yürüyüşe ise 200 bin civarında kişinin katıldığı açıklandı. Katılmcılar arasında dünyaca ünlü isimler de yer aldı.

Ugly Betty isimli dizi ile ünlenen oyuncu America Ferrera, "Başkan Donald Trump ile her birimiz tehdit altındayız" şeklinde konuştu.

Washington'ın kadın belediye başkanı Muriel Bowser, protesto etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetimin bize yapacağı en iyi şey bizi yalnız bırakmak olacaktır" dedi.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trum'a kaybeden Hillary Clinton da protestoya Twitter hesabında yayınladığı bir mesajla destek verdi. Clinton, "karşı çıkmak, konuşmak ve değerlerimiz için yürümek her zamankinden önemli" ifadesini kullandı.

Washington metrosunun açıklamasına göre, protesto gününde kentte 275 bin sefer yapıldı.

Bu rakam cuma günü Donald Trump'ın yemin töreninde, 193 bin olarak açıklanmıştı.

Protesto yürüyüşüne Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'nın yanında Bangkok gibi Asya ülkeleri de destek verdi.

Tüm dünyadaki protestolara ön ayak olan Washington yürüyüşünün organizatörleri, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası katılımcı kadınların "acı ve korku içinde" olduğunu söylüyor.

Cuma günü yemin ederek görevine resmen başlayan Donald Trump, ilk başkanlık gününde, Washington Ulusal Katedrali'nde bir dinsel törene katıldı.

Trump sonrasında ise CIA'in (ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı) merkezini ziyaret etti.

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