-Kadınlar tribünlere ücretsiz alınsın önerisi İZMİR (A.A) - 23.09.2011 - Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Talimciler, kulüplere seyircisiz oynama cezası vermek yerine, tribünlere ücretsiz olarak kadınların ve çocukların alınmasının gerçek anlamda bir çözüm olmadığına inandığını söyledi. Talimciler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni kararının ardından seyircisiz maçların ortadan kalktığını, ancak ''taraftarsız'' müsabakaların devam ettiğini anlattı. Futbolun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ''bir erkek oyunu'' olduğunu, kadınların ve çocukların bu işin içine dahil edilmesinin gerçeği değiştirmediğini ifade eden Talimciler, şunları söyledi: ''Taraftar dağılımına baktığınızda, tüm dünyada oranların yüzde 85-90 erkek olduğunu görürsünüz. Siz burada 'seyircisiz maç oynatma cezasını kaldırma' adı altında kadınları ve çocukları devreye sokuyorsunuz, bir çözüm ürettiğinizi ileri sürüyorsunuz ama gerçek anlamda bir çözüm değil. Gerçek çözüm, olay çıkaranlara ceza verilmesidir. Olaylara karışmayan, sadece takımını izlemeye gelen, bu yüzden para verip kombine bilet alanları da cezalandırmış oluyorsunuz. Bu şekilde çözüm üretmiyorsunuz.'' Talimciler, TFF'nin kadın ve çocukları devreye sokacak ücretsiz bilet uygulamasını desteklediğini, ancak bu çözümün çok sağlıklı olmadığını, federasyonun şike soruşturmasının ardından aldığı ani kararları da doğrudan uygulamaya soktuğunu öne sürdü. Her cezalı karşılaşmanın Fenerbahçe-Manisaspor maçı gibi olmayacağını savunan Talimciler, ''Belki de kimsenin gitmeyeceği maçlar olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için her türlü şartta sahaya giderler. Sadece güzel havalarda, uygun ortamlarda değil. Karda, çamurda, deplasmanda... Bu boyutun düşünülmesi lazım. Havalar uygunken kadınların gitmesini bekleyebilirsiniz. Hava şartları kötü olduğunda ne çocukları ne de kadınları götürebilirsiniz'' diye konuştu.