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Kadınlar topraksız tarımla evde sebze yetiştirecek

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde kadınlara topraksız tarım eğitimi verilecek

07 Aralık 2017 14:43

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde kadınlara topraksız tarım eğitimi verilecek. Kadınlar evlerinde toprak yerine su ya da kompost, ağaç kabuğu gibi malzemeler kullanarak istedikleri sebzeleri yetiştirecek. Tarım ilacı kullanmadan üretilecek sebzeler, kooperatifler aracılığıyla satışa çıkarılacak.
Bornova Belediyesi, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar için \'Topraksız Tarım\' projesi geliştirdi. Daha önce bu alanda kendini geliştirip ürettiği ürünleri satma aşamasına gelen Nurgün Eğilmez deneyimlerini kadınlarla paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda ‘Topraksız Tarım’ kursunu tamamladıktan sonra önce kendi evinde sonra da 100 metrekarelik bir serada üretime başlayan Eğilmez, kadınları topraksız tarıma özendirdi. Proje kapsamında kadınlara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda topraksız tarım eğitimi alacak. Eğitimi tamamlayıp sertifikalarını alanlar, toprak yerine su ya da kompost, ağaç kabuğu gibi malzemeler kullanarak istedikleri sebzeleri üretecek. Tarım ilacı kullanmadan üretilen sebzeler, kooperatifler aracılığıyla satılacak. Eğitim, 20 kadınla başlayacak. Topraksız Tarım Eğitmeni Ziraat Mühendisi Taner Kuruner de yöntem hakkında bilgiler verdi.

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