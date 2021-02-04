"Kadınlar toplantılarda çok konuşuyor" diyen Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı istifaya çağrılıyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları organizasyon komitesi başkanı Yoshiro Mori'nin kadın spor yöneticilerinin toplantılarda "çok konuştuğuna" dair cinsiyetçi yorumları ortaya çıktı. Mori'nin istifa etmesi bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyonunu yürüten eski Japonya Başbakanı Yoshiro Mori, Japon Olimpiyat Komitesi'yle yaptığı bir toplantıda "çok fazla kadının katıldığı toplantıların çok konuştukları için uzadığını" söyleyen cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı.

Mori sözlerini açıklarken de şu ifadeleri kullandı: Kadınlar çok rekabetçidir bu nedenle biri elini kaldırdığında diğeri de kaldırır. Herkes birşeyler söylemiş olur. Olimpiyat komitesinde yedi kadın var, hepsi de yerini biliyor.

Mori'nin ifadeleri pek çok kadın ve sporcu tarafından kınandı. Mori'ye yönelik istifa talepleri gelmeye başladı.