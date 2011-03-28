-KADINLAR TEMSİL ORANINI ARTIRMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Meclis'te kadınların temsil oranının yüzde 9.1 olduğunu belirterek, ''Cumhuriyet tarihi boyunca geldiğimiz en yüksek orandayız ancak dünya ortalamasına baktığımızda, biz bu ortalamanın çok altındayız'' dedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek ''Kadınların Siyasi Katılımı ve İyi Örnekler Çalıştayı'' başladı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, burada yaptığı konuşmada, seçime kadar olan 2,5 aylık sürecin önemli olduğunu belirterek, ''Kadın bu süreçte nerede, nerede olmalıdır, ülkemizdeki durum nedir, hangi noktadan bugüne geldik? Soruları önemlidir. Mecliste kadınların temsil oranı yüzde 9.1'dir. Cumhuriyet tarihi boyunca geldiğimiz en yüksek orandayız. Kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934'ten bu yana geldiğimiz en yüksek orandayız ancak dünya ortalamasına baktığımızda, biz bu ortalamanın çok altındayız'' şeklinde konuştu. Bu konuda en büyük görevin siyasi partilere düştüğünü ifade eden Akşit, Türkiye'de kadın hakları konusundaki gelişmeleri anlatarak, şunları kaydetti: ''3 Kasım 2002 seçimlerinde 24 kadın milletvekili yüzde 4.4 oranı sanki çok büyük bir başarı gibi gelmişti bize. Yıllardır erişilememiş bir rakamdı ancak Parlamentodaki ilk izlemimde, 550'de 24'ün bir hiç olduğunu gördüm. Şu anda sayımız az olsa da bu sayı ile çalışılabileceğini de göstermiş olduk. Siyaset, erkek egemen bir alan. Erkekler, bu alanı kendilerine ait görüyor. Kadınlar, bu alanda yer almak istediklerinde onlarda çok vasıf aranıyor. Erkeklerde bu kadar vasıf aranmıyor.'' Akşit, siyasetteki kadın oranının artması gerektiğine işaret ederek, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisindeki Parlamentodaki kadın milletvekili sayısını iki katına çıkarmayı taahhüt ettiğini ve her siyasi partinin bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti. -DİĞER KONUŞMALAR- CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur da kadınların bir araya gelmesi ve Türkiye'de kadınların, siyasette var olabilmesi için belli bir kota olması gerektiğini belirterek, ''Kadınlar, demokrasinin getirdiği haklarından dolayı bir kota sahibi olmadır. Başbakan 'kadın sayısını 60'a çıkaracağız' dediği için kadın sayısı yükselmemelidir. Bu, zaten kadınların hakkıdır. Bunun yasal bir zemini olmalı. Uyum yasaları seçimlerden önce çıkmadı'' dedi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da partinin tüzüğü gereği yüzde 40 cinsiyet kotası uyguladıklarını belirterek, 20 milletvekilinden 8'inin kadın olduğunu, bunu yerel yönetimlere de uygulamaya çalıştıklarını ve parti içi hukukta kadının önemli olduğunu söyledi.