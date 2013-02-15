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Yaşam

Kadınlar televizyonu kıskanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da her dört kadından biri en az bir kez eşini televizyondan kıskanmış

15 Şubat 2013 09:52

Forsa Kamuoyu Yoklama Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre her dört Almandan üçü her gün televizyonunu açıyor. Almanlar günde ortalama 222 dakika televizyon izliyor ve kumanda genelde kadınların elinde oluyor. Program seçme kararını yüzde 36 oranında kadınlar veriyor. Buna karşılık erkeklerin sadece dörtte biri isteği programı kabul ettirebiliyor.


Kadınlar televizyonu kıskanıyor


Fox ve Vodafone telefon şirketinin Sevgililer Günü vesilesiyle yaptırdığı araştırmanın sonuçları Almanya'da her dört kadından birinin en az bir kez eşini televizyondan kıskandığını da ortaya koydu. Kadınlar eşlerinin kendilerinden çok televizyona dikkatini vermesinden ve abur cubur yemelerinde şikaytçi oldu. Çünkü erkekler televizyon karşısında en çok patates cipsi ve çikolata yemeyi seviyor, bira ve şarap içiyor. Kadınlar ise patates cipsinin yanında bol meyve yiyor, en çok su içiyor.

Akşam yiyecek içecekleri hazırlayıp televizyon izlemek eskiden aile geleneğiydi. Ancak araştırmaya göre artık Almanya'da her iki kişiden biri ya yalnız ya da partneriyle birlikte televizyon izlemek istiyor. Bild gazetesinde yayımlanan araştırmaya göre her üç kişiden biri de televizyonu yalnız başına izlemeyi tercih ediyor.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

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