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Kadınlar, Tatlıses için yoğun bakımda kavga etti

İddiaya göre Yıldız, sevgilisi Tatlıses'in yoğun bakım ünitesindeki odasına girmeyi çok istiyordu.

17 Mart 2011 02:00

T24 - İbrahim Tatlıses'in ayın zamanda oğlu İdo'nun da annesi olan eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile Tatlıses'in son yıllardaki sevgilisi sunucu Ayşegül Yıldız'ın yoğun bakım ünitesinde kavga ettikleri ortaya çıktı.

İddiaya göre kavga Yıldız'ın, sevgilisi Tatlıses'i yoğun bakım ünitesindeki odasına görmeyi çok istemesi neden oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:  

Kadınlar Tatlıses için yoğun bakımda kavga etti

Yıldız, daha önce Tatlıses'in şirketlerinde yöneticilik yapan Aşkın isimli kadının yardımıyla doktorla görüştü ve Tatlıses'in odasına girmeyi başardı. Hastaneye gelen hemen hemen herkesle tek tek görüşen ve "Geçmiş olsun" dileklerini aile adına kabul eden ve günlerdir uyumayan Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Tuna bu durumu haber alınca çılgına döndü. Hızla yoğun bakım ünitesine doğru giden Tuna, Tatlıses'in odasının çıkışında Yıldız'la karşılaştı. Görevli doktora kızan Tuna, "Siz bu f....i nasıl odaya alırsınız, kime sordunuz?" diyerek tepki gösterdi.



Bunun üzerine Yıldız "Asıl sen f....n" diyerek Tuna'ya karşılık verdi. Tuna "Benim adım Derya Tuna" deyince Yıldız da "Olabilir benim adım da Ayşegül Yıldız" diyerek meydan okudu. Bunun üzerine doktor "Hanımlar burası kavga yeri değil, seviyeyi iyice düşürdüğünüz" diyerek iki kadından da odanın önünden uzaklaşmasını istedi. 

Tatlıses'in ameliyat olduğu ilk gün hastanede Yıldız ile Tuna'nın arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmamıştı. Yıldız Tatlıses'in eski hayat arkadaşı ve kızı Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş ile sohbet ederken Tuna, aynı karede yer alsa bile her iki kadından da uzak bir köşede durmaya özen gösteriyordu.

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