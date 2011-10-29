-Kadınlar tatilde konfor, erkekler ise macera arıyor ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Bir turizm şirketi tarafından yapılan ankete göre kadınlar tatilde güvenlik, konfor, alışveriş, erkekler ise rahatlık, özgürlük ve macera gibi unsurlara önem veriyor. Özel bir tur şirketinin Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, dönem dönem gerçekleştirdikleri anket çalışmalarıyla Türkiye'deki tatil severler arasındaki yeni beklentileri ve tercihleri belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Anket sonuçlarında ortaya çıkan beklentileri temel alarak, tur ve organizasyon planlarını revize ettiklerini ya da geliştirdiklerini anlatan Gazel, turizm sektöründeki değişimleri ve müşterilerin ne istediğini bilmeden, gözlem yapmadan hizmet vermenin yanlış bir yöntem olduğunu bildirdi. Son olarak kadın ve erkeklerin tatil seçimlerini belirleyen önceliklere ilişkin anket yaptıklarını anlatan Gazel, ''Anketimizde bugüne kadar bizimle seyahat eden 6 bin 506 kişinin 2006-2011 dönemi arasındaki tercihleri değerlendirildi'' dedi. Anket sonuçlarına göre, kadınlar ve erkeklerin tatil seçimlerini belirleyen öncelikler arasında farklılıklar olduğunu belirten Gazel, ''Ankette, kadınların tatil tercihlerinde önemli olan unsurların güvenlik, konfor, alışveriş, arkadaşlık ve önemsenmek olduğu belirlenirken erkekler tatilde rahatlık, özgürlük, arkadaşlık ve macera istediklerini belirttiler'' diye konuştu. Amaçlarının kadın ve erkeklerin tatil beklentileri arasındaki farkları ortaya koymak olduğunu dile getiren Gazel, hizmetlerini iyileştirmeye olanak sağlayacak çalışmanın Türkiye'deki turizm sektörünün değişen eğilimlerinin ölçülmesine de katkıda bulunacağını ifade etti. -Değişik tatil deyince akla Amazon ormanları geliyor- Gazel, bu yılın eylül ayını kapsayan ''Değişik bir tatil yapmayı seçecek olsaydınız aşağıdakilerden hangisini tercih ederdiniz'' konulu bir anket yaptıklarını da söyledi. Ankete katılanların yüzde 30,8'inin Güney Amerika ve Amazon ormanları, yüzde 25,95'inin Uzak Doğu'daki otantik adalar, yüzde 18,78'inin Avrupa'nın fazla bilinmeyen yerleri, yüzde 15,97'sinin Afrika veya Orta Doğu Bölgesi'nde safari yapmak, yüzde 8,71'inin ise Kuzey Kutbu'nu ziyaret etmek istediğini kaydeden Gazel, kişilerin tatil tercihlerini ve seçeneklerini belirlemeye yönelik anket çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.