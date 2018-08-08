"Kadınlar slip mayodan neden nefret eder?"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk bugünkü köşesinde kadınların neden slip mayodan 'nefret ettiğini' yazdı. Baştürk, "Kadınlar slip mayo giymiş erkeklerden nedense nefret eder, hemen yüzlerini ekşitir. Yazıyı yazmadan önce çevremdeki kadınlara sordum. Kimisi “Estetik değil” dedi, kimisi “Don gibi duruyor”, kimisi de “Cinsel organ fazla ön planda" ifadelerini kullandı.

Baştürk, "Mehmet’in slip mayolu umursamaz ve rahat tavrına bayıldım. Çünkü mahalle baskısıysa eğer, Türkiye’deki erkekler üzerinde de bir slip mayo baskısı hep vardır" dedi.

"Bu slip mayo baskısı nedeniyle bir ara dize kadar uzayan sörfçü tipi mayolar moda olmuştu" diyen Baştürk, "Allahtan yıllar içinde şort mayoya geçiş yaptık, iyi oldu. Bir de slip mayo giyene “demode” gözüyle bakan var. Ama şimdi Mehmet’in slip mayolu haline bakın ve karar verin yani: Hiç demode duruyor mu? Tabii Mehmet’in “slim fit” vücudunun da etkisi var. Eğer azıcık göbekli olsaydı ve baldırları kalın; o slip mayo gerçekten kötü durabilirdi" diye yazdı.

Baştürk şöyle devam etti:

"Mesela geçmiş örneklere ibretle bakınız: Mahsun Kırmızıgül ve Tarkan. O zaman ne diyoruz, vücuduna güveniyorsan alaycı ve kem bakışlara aldırmadan slip mayonla plajda arzıendam edebilirsin ey Türk erkeği!

Slipli Mehmet Günsür’ün askerleri olarak..."