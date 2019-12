-KADINLAR SİYAH BALON UÇURDU ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - HAS Parti'li kadınlar, kadın sorunlarına dikkati çekmek için siyah balon uçurdu. HAS Parti üyesi bir grup, Kızılay Güvenpark'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Has Parti İl Kadın Kolları Başkanı Belma Karataş, kadınların her türlü toplumsal acının, felaketin, savaşın, şiddetin, yoksulluğun odağında sosyal hayata tutunma mücadelesi verdiğini söyledi. ''Evde ev kadını, tarlada ırgat, fabrikada işçi, dairede memur, idarede amir olan kadınlarımız işlerin yüzde 60'ını görmektedir'' diyen Karataş, buna rağmen aile içi suçların ve cinayetlerin yüzde 90'ının kadınlara karşı işlendiğini ileri sürdü. Kadınların okur-yazarlık oranının çok düşük olduğunu ifade eden Karataş, ''Hala çirkin bir ticaret aracı olarak kadınlarımızın kullanılmaları, kadın hakları açısından utanılacak boyutta olduğumuzun göstergesidir'' dedi. Has Parti'li kadınlar daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi ve sorunlara dikkati çekmek için de siyah balon uçurdu. -BANDO EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER- İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan kadınlar, bando eşliğinde Kültürpark'a kadar yürüdü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu ile törene katılanlar Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son zamanda arttığını, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Komşuluk, akrabalık ilişkilerinin artırılması, herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, şöyle konuştu: ''Zor gününde, dar gününde kadının yanında olmamız gerekiyor. Kırsalından apartmanına varıncaya kadar hepinize çok büyük görev düşüyor. İzmir'de gerçekten kadınlarımız ayrıcalıklı, özgür yaşıyor. Kadınlarımız yaşamın içinde, sosyal kültürel faaliyetlerin içinde, ama yeterli değil, bunu daha da artırmak, daha çok kol kola girmek gerekiyor. Kadınımız ne kadar hayatın içinde olursa, ülkemiz ve kentimiz o kadar kalkınacaktır. Ben buna canı yürekten inanıyorum.'' Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir'de ilk defa bu yıl bir uygulama başlattıklarını vurgulayan Kocaoğlu, 8-9 Mart günlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlara dönüşümlü ücretli izin verdiklerini bildirdi. Kadınların 8 Mart etkinliklerinde olması için böyle bir uygulamaya gittiklerini anlatan belirten Kocaoğlu, uygulamayı Kadınlar Günü hediyesi olarak düşündüklerini sözlerine ekledi. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pelin Erda ise yaklaşık 100 yıldır kadınların ''eşitlik istiyoruz'' diye haykırdığını, kağıt üzerinde verilen eşitliğin, uygulamaya da geçirilmesi gerektiğini belirtti. Erda, ''Bizleri eşit görmeyen anlayış, kimi zaman bizim iyiliğimiz adına konuştuklarını söyleyerek kimi zaman fiziksel olarak eşit değiliz diyerek, kimi zaman 'Dünya çok kötü, sizi korumak gerek' diyerek bizleri aşağılamaktadır. Bizi olduğumuz gibi kabul edin. İnsanlığım tüm hasletleri bizim de hasletlerimizdir. Kadına yönelik şiddetin altında eşitsizlik vardır. Her türlü ayırımcılığa ve şiddete son verin'' dedi. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Türkan Miçooğulları ise kadınların her alanda erkeklerle eşit olmayı hak ettiğini ifade eden Miçooğulları, ''Neden bu hakları kullanmayı başaramadık şimdi bunu sorgulayacak ve bu haklarımızı kullanmak için mücadele edeceğiz. 13 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 50 oranında seçileceğiz'' diye konuştu. Törene katılanlar daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a kadar yürüdü. Kadınlar daha sonra Atlas Pavyonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan festival alanını gezdi. -YAĞMURA RAĞMEN YÜRÜDÜLER- Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, yağışlı ve soğuk havaya rağmen yürüyüş yaptı. Marmaris'teki bazı sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, Ketenci Kavşağı'nda bir araya geldi. Atatürk Caddesi'nde ellerinde dövizler ve kırmızı güllerle yürüyen ve aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı kadınlar, çeşitli sloganlar attı. Kadınlar, yağışlı ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 kilometre boyunca, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışarak yürüyüşlerini sürdürdü. Bazı erkeklerin de yürüyüşte eşlerinin yanında yer alması dikkat çekti. -''SATIKADIN'' MEZARI BAŞINDA ANILDI- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satıkadın), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın Kazan ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kazan Belediyesi tarafından Çırpan'ın mezarı başında düzenlenen törene, Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Çırpan'ın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından ilçedeki ''Satıkadın Parkı''nda da tören düzenlendi. Satıkadın'ın kızı Bediha Emre ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk parktaki anıta çelenk koydu.