Kadınlar şikayetlerinden vazgeçti!

T24 - İzzet Yıldızhan’dan şikâyetçi olan iki kadın ilk duruşmaya yüzlerini şalla kapatarak geldi. İki mağdure hâkimin “Şikâyetçi misiniz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi



Türkücü İzzet Yıldızhan, 29 Ekim 2011’de Sheraton Oteli’nin 1518 numaralı odasında Müyesser Y.’ye nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, Elif Su K. adlı kadını da silahla kasten yaraladığı iddiasıyla açılan davada hâkim karşısına çıktı.



Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü ilk duruşmasına sanık Yıldızhan ve avukatı Erol Aras ile şikâyetçiler Müyesser Y. ile Elif Su K. katıldı. Sanık ve avukatı, dava konusu olayın özel hayatın gizliliğini ilgilendirdiği gerekçesiyle kapalı oturum yapılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Afak İlleez, bu talebi kabul ederek, duruşmanın kapalı oturumda yapılmasına karar verdi.

Soruşturma evresinde verdikleri ifadelerinde Yıldızhan’dan şikâyetçi olarak davanın açılmasını sağlayan Müyesser Y. ve Elif Su K., duruşmaya, yüzlerini şalla kapatarak geldi. İki mağdure mahkemede ifade verdikten sonra Hâkim İlleez’in, “Şikâyetçi misiniz” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi. Yıldızhan ise ifadesinde kendisinden şikâyetçi olan mağdurelerle kendi arzularıyla birlikte olduğunu, Müyesser Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve Elif Su K.’yı silahla yaraladığı suçlamasını kabul etmediğini bildirdi.





Nihat Doğan’ın ifadesi



Duruşmada, olayın meydana geldiği tarihte otelde görevli tanıkların ifadesine başvuruldu. Mahkeme, olay gecesi Yıldızhan’la birlikte olan türkücü Nihat Doğan’ın talimatla alınan ifadesinin beklenmesi için duruşmayı 12 Nisan’a erteledi.





13 yıl hapsi isteniyor



İddianamede, Yıldızhan’ın müşteki Müyesser Y.’nin rızası olmadan ters ilişkiye girerek cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, Elif Su K.’ya da kendisine ait ruhsatlı tabancanın kabzasıyla kafasına vurarak, silahla yaralamak suçunu işlediği öne sürülüyor. Yıldızhan’ın, 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





