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Yaşam

Kadınlar şiddeti 14 şubat günü dans ederek protesto edecek

Kadınlar şiddeti tüm dünyada 14 şubat günü dans ederek protesto edecek, 'yükselme' adı verilen eyleme Türkiye'den de 1 milyon kadının katılması hedefleniyor

16 Ocak 2013 12:47

160 ülkede kadınlar, kendilerine uygulanan şiddete karşı 14 şubat günü eylem yapmaya hazırlanıyor. Kadına yönelik şiddetin dans ederek protesto edeceği eyleme Türkiye'den de 1 milyon kişinin katılması hedefleniyor.  

Eylemin çağrısında "Yeryüzünde her 3 kadından biri dayak, tecavüz, sünnet, taciz, recm gibi şiddetlere maruz kalıyor. Kadına Şiddete Hayır demek için bu şiddete bir son vermek bu insanlık ayıbına dikkat çekmek için 14 Şubat 2013 günü yükseliyoruz. Yeryüzünde 1 Milyar kadın yükselecek ve bu şiddete dur demek için başkaldıracak , dans ederek ayaklanacak. Sınırötesi bir dayanışma yaşayacak." denildi. 

Türkiye'de koordinatörlüğünü izmir Tanıtım derneği'nin üstlendiği eylem için http://onebillionrisingturkey.org/ adresinde bir internet sitesi de oluşturuldu.

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