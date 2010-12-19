-KADINLAR ŞİDDET VE TÖREDEN ŞİKAYETÇİ ADANA (A.A) - 19.12.2010 - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla, il müftülükleri bünyesinde 2004'ten itibaren faaliyete geçen Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, kadın müftü yardımcıları ya da çoğunluğu kadın din görevlileri aracılığıyla binlerce aileye yön veriyor. Türkiye genelindeki 11 kadın müftü yardımcısından birisi olan Adana İl Müftü Yardımcısı Saliha Bilgiç, yaptığı açıklamada, aile kurumunu oluşturan anne, baba ve çocuklarla ilgili problemlerin yanı sıra yanlış telakkilerden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla oluşturulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu'na kadınlardan gelen şikayetlerin, şiddet ve törelerde yoğunlaştığını bildirdi. Bilgiç, ''Yaşadığımız yüzyılda bu sorunlardan bahsedilmesini bile üzücü buluyoruz. Bu ve benzer şikayetlerle bize başvuran kadınlarımıza bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini anlatıyoruz. Gerektiğinde de eşi ve tüm aile bireyleriyle görüşmeye davet ediyoruz. Büromuzda, bir ev ortamında geçen görüşmenin ardından sorun çözüme kavuşturuluncaya kadar aile ile sürekli irtibat halinde oluyoruz'' dedi. Saliha Bilgiç, 2004'de Adana, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun ve Elazığ'da pilot uygulama olarak, ardından da diğer il müftülükleri bünyesinde oluşturulan ve bugün 67 il merkezi ile ilçelerdeki alt bürolarıyla birlikte sayıları 170'i bulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarına erkeklerin de başvurusunu kabul etmelerine rağmen yardım talebinde bulunanların yüzde 50'den fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydetti. Kadının aile birlikteliğinin devamında belirleyici rol üstlendiğini ifade eden Bilgiç, ''Sağlıklı bir toplum da sağlıklı anne ile mümkün oluyor. Bunun için kadın eğitimi önceliğimizi oluşturuyor. 9 kadın din görevlimizin özel eğitim aldıktan sonra görev yaptığı bu büroda binlerce yuvanın yıkılmasını önlediğimizi söylemek abartı olmaz'' dedi. -''TÜRK TOPLUMUNUN GÜÇLÜ AİLE BAĞLARI''- Bilgiç, Türk toplumunun güçlü aile bağlarıyla diğer toplumlardan farklı özellik taşıdığını, bunda da belirleyici rolü kadınların üstlendiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Özellikle genç nesil, daha evliliğin ilk yıllarında yaşanan sorunlar karşısında kaçmayı tercih ediyor. Bu nedenle resmi kayıtlara 'şiddetli geçimsizlik' olarak geçen oysa, altında 'incir çekirdeğini bile doldurmayacak' diye nitelendirebileceğimiz sorunlardan kaynaklı boşanmalar oldukça yoğunlukta. Bu bir kaçış ancak, kaçış bir çözüm olmadığı gibi başta anne ve babası ayrılmış çocuğun mutsuzluğu olmak üzere çeşitli toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor. Biz bu sorunların yaşanmaması, aile birlikteliğinin devamı için yönlendirici görev üstleniyoruz.'' Cami içi faaliyetlerde, kadın vaizler tarafından verilen vaaz ve hutbelerde aile konusuna ağırlık verdiklerini, cami dışı faaliyetlerde ise konferanslar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlanan programlar ve eğitim faaliyetleriyle kadını yönlendirdiklerini anlatan Bilgiç, ''Büromuz aracılığıyla aile birlikteliğinin devamını sağlayan, sorunlarına çözüm üreten kadınlarımız daha sonra gelip bize teşekkür ettiklerinde yaşadığımız mutluluğu tarif etmek mümkün değil'' diye konuştu. Bilgiç, devletin diğer sosyal hizmet birimleriyle işbirliği içinde olduklarını belirterek, dileyen kişilerin müftülük bünyesindeki bürolarına şahsi başvurularının yanı sıra internet ya da telefon aracılığıyla yapılan başvurularda da kendilerine aktarılan sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.