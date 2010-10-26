Kadınlar seksten neden soğur?

T24 - Araştırmacılar, seks güdüsü sürekli düşük olan kadınların beyin tomografilerinde, beynin farklı çalıştığını gördüklerini söylüyor.



Araştırmanın arkasındaki Amerikalı ekip, elde ettikleri bulguların azalan seks güdüsünün fiziki etmenlere bağlı olduğu görüşünü kuvvetlendirdiğini düşünüyor.



Araştırmada yer alan kadınlar erotik videolar seyrederken, beyinsel faaliyetleri izlendi.



Ancak araştırmanın bulgularına şüpheyle yaklaşan çevreler, düşük libidonun işaretlerine rastlamanın, nedenlerine ışık tutulduğu anlamına gelmediğini belirtiyor.



Son yıllarda, kadınların seksten soğuduğu durumlara ''hipoaktif seks güdüsü bozukluğu'' tanısı koyan doktor sayısı giderek artıyor.



Fakat böyle bir tanıya karşı çıkan çevreler, seks güdüsünün azlığı ya da yokluğunun psikolojik, duygusal ya da fiziki çok sayıda etmene dayanabileceğini, kendi başına bir hastalık olarak adlandırılamayacağını savunuyor.



ABD'nin Detroit kentinde bulunan Wayne Eyalet Üniversitesi'ndeki doktor ekibi ise, beyin taramalarının düşük seks güdüsünün fiziki bir bozukluk olduğuna işaret ettiğinde ısrarlı.



Denver'da bir konferansta sonuçları açıklanan araştırmanın başındaki doktor Michael Diamond'a göre, ''hipoaktif seks güdüsü bozukluğu'' gerçekten varolan fiziki bir durum.



Araştırma kapsamında, bu tanıdan konmuş 19 kadına yer yer erotik sahnelerle bölünen gündelik televizyon programları izlettirilirken, manyetik rezonansla beyin faaliyetleri ölçüldü.



Ayrıca seks güdüsü düşük olmayan 7 kadının beyin faaliyetleri de aynı koşullar altında incelendi.



Doktor ekibi, ''hipoaktif seks güdüsü bozukluğu'' tanısı konmuş kadınlarda beynin belirli noktalarında hiçbir faaliyet gözlenmezken, diğer 7 kadının beyninde ise erotik sahnelerin faaliyete geçirdiği bölgelerin açıkça görüldüğünü belirtiyor.



Fakat, ilişki sorunları ve cinsel yaşam konusunda destek veren Relate adlı hayır kuruluşundan Peter Bell, bu tip araştırmaların düşen libidoyu fiziki bir hastalık olarak göstermesini sakıncalı bulduğunu söylüyor.



Peter Bell, iş hayatındaki zorluklardan duygusal sorunlara değin çok sayıda etmenin libidoyu düşüşe geçirebileceğini ve bunun beyin taramalarına yansımasının çok doğal olduğunu kaydetti.



Tıp camiası, kadınlara da 'viagra' satmak için seksten soğumanın fiziki bir hastalık olarak gösterilip gösterilmediği konusunda hararetli bir tartışmaya sahne oluyor.





