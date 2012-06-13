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Kültür-Sanat

'Kadınlar seksi daha iyi yazıyor'

Britanyalı romancı Martin Amis, yeni romanının tanıtımı için katıldığı Hay Festival’da, kadınların cinselliği yazma konusunda erkeklerden daha iyi olduklarını söyledi

13 Haziran 2012 11:39

Türkçede Londra’da Bir Park, Görüş Evi gibi kitapları bulunan Britanyalı romancı Martin Amis, Lionel Asbo: State of England adlı yeni romanının tanıtımı için katıldığı Hay Festival’da, kadınların cinselliği yazma konusunda erkeklerden daha iyi olduklarını söyledi. “Bir erkek bir seks sahnesi yazarken her şeye kadir olduğunu hissediyor... fakat kadınlar öyle değil ve onlar bu konuda daha iyiler” dedi. Ayrıca Amis, kadınların daha dürüstçe yazdığını ifade etti: “Kadınların yazdıklarında biraz daha fazla ezgi var, onların yazdıklarında daha fazla samimiyet var.”

Taraf'ın haberine göre, Amis’in 1978 tarihli ilk romanı The Rachel Papers’dan sonraki 13’üncü kitabı olan Lionel Asbo: State of England, piyangodan servet kazanan adi bir suçlu hakkında bir taşlama.

Hayatını ABD’de sürdüren Britanyalı yazar, kendi ülkesinin şöhret kültürüne takıntılı olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. “Son 50-60 yıldır İngiliz kültüründe bazı şeyler yanlış gitmiyormuş gibi yapamayız” diyen Amis, “İlginç olmayan insanlarla bu kadar ilgilenen başka bir millet olduğunu sanmıyorum” dedi.

Galler, Powys’te düzenlenen 11 günlük festival, pazar günü sona erdi. Bu yılki festivalde Sir Terry Pratchett onurlandırılırken, festivalin konukları arasında George Alagiah, Fiona Shaw, William Boyd ve Simon Callow gibi isimler yer aldı. 1987’de Hay on Wye’da başlayan edebiyat festivali, 25 yıl içinde çeyrek milyon insanın katıldığı dünya ölçeğinde bir etkinliğe dönüştü. Yıllar içinde aralarında ABD eski Başkanı Bill Clinton, Paul McCartney ve Sting’in de bulunduğu birçok isim Hay Festival’a katıldı.

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martin amisThe Rachel PapersGeorge AlagiahWilliam Boyd

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