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Kadınlar seks objesidir

Playboy’un kurucusu ve yöneticisi Hugh Hefner, kadınların birer seks objesi olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Playboy’un kurucusu ve yöneticisi Hugh Hefner, kadınların birer seks objesi olduğu şeklindeki sözleriyle dikkatleri bir kez daha üstünde topladı.

Bu açıklamasıyla eleştiri konusu da olan 84 yaşındaki Hefner, “Playboy’un kadınları bir seks objesi olarak gösterdiği söylentilerini komik buluyorum. Kadınlar zaten seks objesidir. Eğer öyle olmasalardı, neslimizi devam ettiremezdik. Dünyanın dönmesini sağlayan şey iki cins arasındaki çekimdir. Kadınlar bu yüzden kısa etek giyip, ruj sürerler” dedi. Haftada iki kere seks yapabilmesini Viagra’ya borçlu olduğunu söyleyen Hefner sarışın kadınları her zaman daha çekici bulduğunu da sözlerine ekledi.

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