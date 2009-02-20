Kadınlar seçimi baştan kaybetti

Yerel seçimlerde, CHP 46 kadını belediye başkanlığı için aday gösterirken, MHP’de bu sayı 35, AKP’de ise 8’de kaldı. Gençlerin de devre dışı kaldığı seçimler için, partiler belediye yönetimlerine yine erkek ve yaşlı adaylarla talip oldu



Milliyet'in haberine göre; 29 Mart yerel seçimlerinde yarışacak siyasetçilerin arasında kadınların ve gençlerin sayısının “yok” denilecek kadar az olduğu dikkat çekti. Partiler, belediyelerin yönetimlerine yine erkek ve yaşlı adaylarla talip oldu.



AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı raporu göre, toplam 971 aday arasında kadın başkan adayı sayısı sekizde kaldı. İl bazında sadece Ordu’dan kadın adayı bulunan AKP, diğer yedi kadın adayı ilçelerden gösterdi.



Rapora göre, 20-30 yaş aralığında sadece altı aday bulunuyor. 40 yaş üstü adayların sayısı 826 oldu. 30-40 yaş aralığında 139, 40-50 yaş aralığında 475, 50 yaş üzerinde 351 kişi aday yapıldı. AKP, 9’u büyükşehir, 29’u il, 371’i ilçe başkanı olmak üzere 409 belediye başkanını tekrar aday gösterdi.



509’u üniversite mezunu



Meslek dağılımına bakıldığında, 88 adayın öğretim görevlisi, 43 adayın işadamı, 38 adayın inşaat mühendisi, 35 adayın avukat, 20 adayın doktor, 21 adayın mimar, 15 adayın eczacı, 12 adayın mali müşavir, 9 adayın turizmci, 6 adayın veteriner, 4 adayın gazeteci, 2 adayın sendikacı olduğu görüldü. 153 aday, meslek olarak “belediye başkanı” diye yazdı. Adaylardan 509’u üniversite, 197’si lise, 85’i ortaokul, 30’u ilkokul mezunu. Adayların içinde sadece bir profesör yer alıyor.



‘Taşrada kadın aday yok’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Gençlik Meclisi Başkent Staj Programı öğrencileri ile görüşmesinde, “Taşraya gidince ilçelerde kadın aday bulamıyoruz. Bu ciddi sıkıntı oluyor.



Teşkilatımızda bir tutuculuğun olduğunu görüyorum. Bunun için de zaman zaman, arzu etmediğim halde kendi kimliğimin, kişiliğimin dışına çıktığım oluyor. Arkadaşları bu noktada azarlıyorum. Yani bu olmaz. Yakışmıyor, çirkin düşüyor” demişti.



CHP’de 46 kadın aday



CHP, 29 Mart seçimleri için 8’i il (Aydın: Özlem Çerçi, Balıkesir: Nedret Can, Bursa: Sena Kaleli, Erzincan: Nuran Uygun, Hatay: İris Şentürk, Isparta: Aysel Erdoğan, Kastamonu: Müjgan Alagöz, Şanlıurfa: Nazan Odabaşı) olmak üzere toplam 46 seçim çevresinde kadın aday gösterdi.



MHP listeleri de aynı



Kadınlar, MHP’nin aday listelerinde de yeterince yer bulamadı. Hiç bir ilde belediye başkanlığına kadın aday göstermeyen MHP, ilçe ve belde belediyelerinde sadece 35 kadın aday gösterdi.



Saadet'te bir kadın aday daha



Saadet Partisi, Genel İdare Kurulu üyesi ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın katılımıyla Zonguldak’taki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı oturdukları toplantıda, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi belediye başkan adayının Nazikar Tülübaş olduğu açıklandı.

