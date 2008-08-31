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Sağlık

Kadınlar saçlarına ne zaman bakıyor?

Kadınlar, kendilerini kötü hissettiklerinde saçlarında değişiklikler yaparak moral bulmaya çalışıyor.

31 Ağustos 2008 03:00

Kadınlar kendilerini kötü hissettiklerinde saçlarında değişiklik yapmayı seviyor.

Kadınların yüzde 35’i, morali bozuk olduğunda saç rengini değiştirmeyi tercih ediyor.

Kadınların yüze 25’i, kendini iyi hissetmek için saç modelini değiştiriyor.

Kadınların yüzde 18’i, kendini kötü hissettiğinde kuaföre gidip saç boylarını kısaltmayı alışkanlık hâline getiriyor.

Kadınların yüzde 12’si, kendilerini güzelleştirmek için saçına kuafördeki özel bakımlardan uygulatmayı tercih ediyor.

Kadınların yüzde 7’si, kendini daha iyi hissetme yollarından birinin saç masajı olduğuna inanıyor.

Kadınların yüzde 3’ü, keyifsiz hissettiklerinde kuaföre gitmek yerine evde saç bakımı yapıyorlar.

(Seda)

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