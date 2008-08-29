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Sağlık

Kadınlar ‘retro’ erkek istiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar metroseksüel değil, retroseksüel erkek istiyor.

29 Ağustos 2008 03:00

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar banyoda kendilerinden daha fazla vakit geçiren erkek istemiyor!

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, erkekler ideal kadının ev işlerine yatkın olması gerektiğini düşünürken, kadınlar da, metroseksüel değil, “avcılık-toplayıcılık” özellikleri olan “retroseksüel” erkekleri tercih ediyor.

1500 kişi katıldı

İngiltere’deki Yorkshire Building Company tarafından 1500 yetişkine bir eşte aradıkları özelliklerin sorulmasıyla yapılan araştırmada, hem erkeklerin hem de kadınların “geleneksel bir eş” istedikleri belirlendi.

İstikrar arıyorlar

Erkeklerin bir kadında aradığı en önemli özelliğin “evle ilgilenmek” olduğu, kadınların da kendisini dinleyen ve maddi açıdan istikrarlı olan bir erkek aradığı ortaya çıktı.

Yorkshire Building Company’den Tanya Jackson, “Birçok kadın metroseksüel erkek istediğini sanıyordu. Oysa daha sonra, banyoda kendilerinden daha fazla vakit geçiren adamlardan sıkıldılar. Kadınların çoğu artık bir avcı-toplayıcı istiyor ve karşılığında da erkeklerine bakmaya hazırlar” dedi.

Erkekler ne istiyor?

Ev işleriyle ilgilensin
Yemek yapsın
Temizlik yapsın
İyi bir ebeveyn olsun
Beni dinlesin

Kadınlar ne istiyor?

Beni dinlesin
Maddi açıdan istikrarı olsun
İyi bir ebeveyn olsun
Bahçe işlerinden anlasın
Ailesine öncelik versin

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