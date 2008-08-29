Kadınlar ‘retro’ erkek istiyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar banyoda kendilerinden daha fazla vakit geçiren erkek istemiyor!



İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, erkekler ideal kadının ev işlerine yatkın olması gerektiğini düşünürken, kadınlar da, metroseksüel değil, “avcılık-toplayıcılık” özellikleri olan “retroseksüel” erkekleri tercih ediyor.



1500 kişi katıldı



İngiltere’deki Yorkshire Building Company tarafından 1500 yetişkine bir eşte aradıkları özelliklerin sorulmasıyla yapılan araştırmada, hem erkeklerin hem de kadınların “geleneksel bir eş” istedikleri belirlendi.



İstikrar arıyorlar



Erkeklerin bir kadında aradığı en önemli özelliğin “evle ilgilenmek” olduğu, kadınların da kendisini dinleyen ve maddi açıdan istikrarlı olan bir erkek aradığı ortaya çıktı.



Yorkshire Building Company’den Tanya Jackson, “Birçok kadın metroseksüel erkek istediğini sanıyordu. Oysa daha sonra, banyoda kendilerinden daha fazla vakit geçiren adamlardan sıkıldılar. Kadınların çoğu artık bir avcı-toplayıcı istiyor ve karşılığında da erkeklerine bakmaya hazırlar” dedi.



Erkekler ne istiyor?



Ev işleriyle ilgilensin

Yemek yapsın

Temizlik yapsın

İyi bir ebeveyn olsun

Beni dinlesin



Kadınlar ne istiyor?



Beni dinlesin

Maddi açıdan istikrarı olsun

İyi bir ebeveyn olsun

Bahçe işlerinden anlasın

Ailesine öncelik versin

