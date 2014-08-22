Kadınlar Plajı'nda kadınlı erkekli denize girecekler

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlar Plajı'nı protesto etmeye hazırlanan kadınlar, Sarısu'da kadınlı-erkekli denize girip horon tepecek.

Antalya’daki Kadınlar Plajı, tartışmaların eşliğinde geçen 16 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen törenle açıldı. Bazı kesimlerin cinsiyet ayrımcılığı olarak yorumladığı Kadınlar Plajı uygulaması, 24 Ağustos Pazar günü Antalya Halkevi üyesi kadınlar ve Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri tarafından düzenlenecek piknikte protesto edilecek. Sarısu'daki piknik alanında toplanacak eylemciler, kadınlı-erkekli denize girecek. Eylemde ayrıca Samsun Müftüsü'nün kadınlı-erkekli horon tepmenin günah olduğu yönündeki sözlerine karşı da kadınlı- erkekli horon oynanacak.

Müftünün sözlerine tepki

Kadınlar Plajı uygulamasının cinsiyet ayrımcılığına yol açtığını kaydeden Antalya Halkevi Şube Başkanı Ayten Ceyhan, "Sadece kadın plajını açmakla kalmıyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafında cinsiyet ayrımcılığını tetikleyen sözler sarf ediliyor. Örneğin Samsun Müftüsü'nün kadınlı-erkekli horon tepmenin günah olduğu yönündeki sözleri. Özellikle biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Kadınlı erkekli hem horon tepeceğiz, hem de denize gireceğiz" diye konuştu.

Ayrı plaja ne gerek vardı?

Antalya'da Kadınlar Plajı'na gerek olmadığını aktaran Ayten Ceyhan, "Antalya dünya kenti ve dünyanın dört bir yanından insanlar gelip denize girip çıkabiliyor. Kimse birbirinden rahatsız değildi. Buna neden ihtiyaç duyuldu, anlam verebilmiş değiliz. Bizim bir kaygımız daha var. Artık toplu ulaşımda halk otobüslerini de kadın- erkek diye ayıracaklar, kadın erkek ayrı yolculuk yapacağız. Benim önerim kadınlarla erkekleri ayıracaklarına caydırıcı kanunlarla tecavüz ve kadına şiddet suçları önlensin" dedi.

Önce kadınlara, akşam ailelere hizmet veriyor

Kadınlar plajı, Sarısu Mesire Alanı'nda 72 dönümlük bir alanda bulunuyor. Aynı zamanda bir sosyal tesis ve yaşam alanı olarak düzenlenen plajda kebap evi, balık evi, kır bahçesi, sahil büfe, market, 6 dükkandan oluşan Sarısu çarşısı, çocuk oyun parkı, spor parkı ve mescit bulunuyor. 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet verecek tesis 19.00- 24.00 saatleri arasında ise ailelerin buluşma noktası oluyor.

Kadınlar, Konyaaltı sahilinde olduğu gibi sahile yerleştirilen 300 şezlong, 150 şemsiye, 150 sehpa, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Kadınlar Plajı'nın temizliğinden güvenliğine çalışanları da kadın. Plajda, 6 kadın güvenlikçi ve 2 kadın cankurtaran görev alıyor.