Kadınlar, Pınar Gültekin için sokağa çıkıyor

Kadınlar Birlikte Güçlü kolektifi, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından "Bir kişi daha eksilmemek için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı" diyerek sokağa çıkıyor.

Kadınlar Birlikte Güçlü kolektifi, artan kadın cinayetlerine karşı saat 20.00'da Kadıköy'deki Eminönü İskelesi'nde bir araya geleceklerini duyurdu.

Kolektiften yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her kadın cinayetinin arkasında yatan sebeple öldürüldü #PınarGültekin. Bir erkeğe "hayır" dediği için. #İstanbulSözleşmesi'ni kaldırmak isteyenler, kadınlar erkeklere "hayır" diyemesin, "hayır" derse yaşayamasın istiyor. Kadınları öldürenler erkek yargıdan, ülkeyi yönetenlerden güç alıyor. Onlara rağmen yaşayabilmek, hem de eşit ve özgür yaşayabilmek için, Pınar Gültekin için, hepimiz için...