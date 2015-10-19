"Kadınlar o yemekte sadece Barış Arduç'u görmek istiyor"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, sosyetedeki kadınların sevdiği dizi oyuncularının davet edildiği geleneksel bir yemek organizasyonunda bu yıl sadece Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç'un talep edildiğini yazdı.

Baştürk, "Barış Arduç neden ilgi görüyor" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü (19 Ekim 2015) yazısında, bir sosyal sorumluluk projesi için yemek organize etmekle meşgul olan bir tanıdığının izlenimlerini aktardı. Organizatör, Arduç'a olan ilgiyi şu sözlerle aktarıyor:

"Yemek öncesinde küçük bir araştırma yapıyoruz. Yemekte hangi dizi oyuncularını görmek istersiniz diye.

Bu sene tek bir isim çıktı: Barış Arduç! İnanamadım."