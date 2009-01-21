Kadınlar niye makyaj sever?

Kadınların neden makyaj yapmayı sevdiklerini araştıran bilim insanları, yüzünü aynada makyajsız gören kadının, makyajdan sonra yüzünün başkalarına nasıl görüneceği öngörüsü ve iyimserliğiyle harekete geçtiğini belirlediler.



Daily Telegraph'ın haberine göre, bir Japon kozmetik firması için, beyin uzmanı Dr. Ken Mogi ve ekibi tarafından yapılan ve 2 yıl süren araştırmada, kadının yüzünü makyajlı ve makyajsız olarak nasıl algıladığıyla ilgili beyinde farklı faaliyetlerin bulunduğu belirlendi.



Beyin tarama cihazı kullanan bilim insanları, beynin kaudat çekirdeğindeki faaliyetleri incelediler. Tarama sonucunda, bir kadın kendini makyajsız gördüğü vakit başkalarının kendisini nasıl göreceğini öngördüğünü ve beynin "ödül sisteminin" herekete geçerek zevk hissi veren dopamin salgıladığını saptadılar.



Araştırmacılardan Keişi Saruwatari, "Daha önceki araştırmalardan biliyoruz ki, beynin bu bölümü herekete geçtiğinde belli faaliyetlerden zevk alırız. Bunu şöyle yorumluyoruz; bir kadın yüzüne baktığında makyaj yaptığı zaman nasıl görüneceğini tahayyül ediyor" dedi.



Saruwatari, "Burada beklenti, teşvik ve hevesin bir karışımı söz konusu. Makyaj kadınlarda, diğerleriyle ilişki kurulmasına ve zevk duyulmasına katkıda bulunuyor" diye ekledi.



Bilim insanları araştırmadan önce, kadınların makyajdan sonra pozitif hisler içine girdiklerini düşünüyorlardı.



Bunun kadınlar arasında yapılan bir araştırma olduğunu hatırlatan bilim insanları, bir erkek sabah tıraş olduğunda ve yüzüne tıraş kolonyası sürdüğünde de benzeri hisler içinde olabileceğini söylediler.



(AA)

