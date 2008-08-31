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Yaşam

Kadınlar neyi erotik bulur?

“Kadınlar neyi erotik bulur?” sorusuna bugünlerde verilecek popüler cevap şöyle: Çıplak erkek vücudu değil! En azından tek başına erkek vücudu değil…

31 Ağustos 2008 03:00

Ezelden beri aklımızı kurcalayan soruya cevap vermek gerektiğinde bilim adamları sürekli fikir değiştiriyorlar... “Kadınlar neyi erotik bulur?” sorusuna bugünlerde verilecek popüler cevap şöyle: Çıplak erkek vücudu değil! En azından tek başına erkek vücudu değil…

New York’ta geçtiğimiz hafta NewFest film festivalinde gösterilen 'Bi the Way' adlı biseksüellik hakkındaki belgesel film entelektüel çevrelerde başlayan bir başka tartışmayı tetiklemiş bulunuyor.

Toronto Üniversitesi Madde Bağımlılığı ve Akıl Sağlığı Merkezinde görevli araştırmacı Dr.Meredith Chivers “Heteroseksüel bir kadın için, plajdaki çıplak adamın gösterişli vücuduna bakmak, dağ manzarasına bakmaktan daha heyecan verici değildir” diyor.

Dr.Chivers geçenlerde sonuçlarını yayınladığı bir araştırmada erkek ve kadın deneklere çeşitli cinsel ve cinsel olmayan durumlarda çekilmiş çıplak erkek ve kadın video klipleri göstererek cinsel açıdan ne kadar tahrik olduklarını araştırdı.

Bu araştırmanın bulgularına göre, çıplak erkek vücuduna bakmak, heteroseksüel kadınlar için yoga yapmak veya denize taş atmaktan daha eğlenceli değil.

Ama heteroseksüel kadınlar, aletsiz jimnastik yapan bir kadın videosu izlediklerinde kan dolaşımları belirgin bir şekilde artışa geçti.

Yani kadınlar açısından önemli olan, seyrettikleri filmdeki oyuncunun cinsiyeti değil ama sergilenen eylemdeki duyarlılık düzeyi.

Dr. Chivers’ın çalışması bir gerçeği daha gözler önüne serdi: Kadınların cinselliği söz konusu olduğunda heteroseksüeldir veya lezbiyendir diye kadınları kesin bir sınıflandırmaya sokmak neredeyse imkansız. Kadının cinselliğini tarif edecekseniz, bu iki değişken arasında yer alan geniş bir spektrumda hangi dereceye yakın olduklarını söyleyebilirsiniz.

'Bi the Way' filminin yönetmenlerinden biri olan Josephine Decker, söz konusu araştırmanın sonuçları hakkında görüşlerini açıklarken “Dr.Chivers aslında malumu ilan ediyor. Kendi cinselliği içinde kadın son derece akışkandır ama bu süreç pek de araştırılmadı şimdiye kadar” yorumunu yapıyor.


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