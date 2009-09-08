ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden Prof. Cindy Meston ve Dr. David Buss, kadınlar üzerinde yaptıkları ilginç araştırmayı, "Kadınlar Neden Sevişir?" adlı kitapta topladılar. Kitapta, kadınların 200 sevişme nedeni sıralıyor.

Ortak nedenler etkili

Bazı kadınların can sıkıntısını gidermek, ya da karşısındaki erkeğe acıdıkları için bile seviştikleri belirtiliyor. Kadınların sevişme nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterse de, büyük ölçüde ortak nedenler etkili oluyor.

İşte "Kadın Neden Sevişiyor?" sorusuna verilen ortak cevaplar:

1- Can sıkıntısından,

2- Stres ve baş ağrısını gidermek için,

3- Erkeğe acıdığından,

4- Ekonomik zaaf,

5- Cinsel gelişim için,

6- Hayatı çok kısa bulduğundan,

7- Tanrıya yakın hissettiği için,

8- Erkek çekici değilse aldatamaz diye düşündüğünden,

9- Ev işlerini erkeğe yaptırabilmek amacıyla,

10- Güzel bir akşam yemeğine teşekkür etmek niyetiyle.