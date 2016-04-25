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Sağlık

Kadınlar neden orgazm olamıyor?

Penis boyutunun, orgazmda çok daha az önemli olduğu ortaya konuldu

25 Nisan 2016 20:49

Indiana Üniversitesi Anatomi Bölümü'nde Leslie Hoffman tarafından yapılan bir çalışmaya göre; orgazm olabilmek için klitoris ile idrar yolu arasındaki mesafenin kısa olması gerekiyor. Araştırmaya göre, aradaki mesafe üç santimden fazlaysa orgazm olmak sadece cinsel birleşmeyle mümkün olamıyor.

Araştırmada, penis boyutunun, orgazmda çok daha az önemli olduğu ortaya konuldu. 

Daily Mail'in haberine göre; nihai mesafe 2.5 santim veya daha az olan kadınların geleneksel ilişki sırasında kolayca orgazm olabildiğini belirten uzmanlar, o nedenle sihirli rakamın 2.5 santim olduğunu söylüyor. Ancak aradaki mesafe üç santim ya da daha fazla ise orgazm için kadının çok etkili bir şekilde uyarılması gerekiyor.  

İlişki içinde olan kadınların yüzde 62'si orgazm sıklığı/yoğunluğu konusunda çok memnun olduklarını söyledi. 

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