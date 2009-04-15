Kadınlar neden makyaj yapar?

Bilim adamları kadınların neden makyaj yapmayı sevdiklerini araştırdı.



Yüzünü aynada makyajsız gören kadının, makyajdan sonra yüzünün başkalarına nasıl görüneceği öngörüsü ve iyimserliğiyle harekete geçtiğini belirlediler.



Daily Telegraph'ın haberine göre, bir Japon kozmetik firması için, beyin uzmanı Dr. Ken Mogi ve ekibi tarafından yapılan ve 2 yıl süren araştırmada, kadının yüzünü makyajlı ve makyajsız olarak nasıl algıladığıyla ilgili beyinde farklı faaliyetlerin bulunduğu belirlendi.



Beyin tarama cihazı kullanan bilim adamları, beynin kaudat çekirdeğindeki faaliyetleri incelediler. Tarama sonucunda, bir kadın kendini makyajsız gördüğü vakit başkalarının kendisini nasıl göreceğini öngördüğünü ve beynin 'ödül sisteminin' harekete geçerek zevk hissi veren dopamin salgıladığını saptadılar.



Araştırmacılardan Keişi Saruwatari, 'Daha önceki araştırmalardan biliyoruz ki, beynin bu bölümü harekete geçtiğinde belli faaliyetlerden zevk alırız. Bunu şöyle yorumluyoruz; bir kadın yüzüne baktığında makyaj yaptığı zaman nasıl görüneceğini tahayyül ediyor' dedi.



Saruwatari, 'Burada beklenti, teşvik ve hevesin bir karışımı söz konusu. Makyaj kadınlarda, diğerleriyle ilişki kurulmasına ve zevk duyulmasına katkıda bulunuyor' diye ekledi.



Bilim adamları araştırmadan önce, kadınların makyajdan sonra pozitif hisler içine girdiklerini düşünüyorlardı.



Bunun kadınlar arasında yapılan bir araştırma olduğunu hatırlatan uzmanlar, bir erkeğin de sabah traş olduğunda ve yüzüne traş kolonyası sürdüğünde benzer hisler içinde olabileceğini söyledile

