Kadınlar neden daha uzun yaşıyor?

Japonya'da yapılan bir araştırma, kadınların erkeklerden uzun yaşamasının nedeninin, daha güçlü bağışıklık sitemi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, vücudun savunması yaşla azalırken, erkeklerin hastalıklara karşı direncinin düşük olması ömürlerini de azaltıyor.

Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyona ve kansere karşı koruyor, ancak doğru çalışmadığı zamanlarda hastalığa neden oluyor. Yapılan araştırmada, bağışıklık sisteminde yaşla bağlantılı değişikliklerin, kadınlarla erkeklerde ortalama ömür süresi arasındaki farkı açıklayıp açıklayamayacağına bakıldı.

BBCTürkçe'nin Immunity and Ageing adlı dergide yayınlanan araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Tokyo Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Katsuiku Hirokawa ve meslektaşları, yaşları 20 ile 90 arasında değişen 356 sağlıklı kadın ve erkekten alınan kan örneklerini inceledi. Vücudun savunmasında rolü olan akyuvarlarla sitokin adı verilen moleküllerin düzeyi ölçüldü. Her iki cinste de, beklendiği gibi yaşla birlikte akyuvarların azaldığı gözlendi.

Ancak yakından bakıldığında, bağışıklık sisteminin iki temel öğesi olan T ve B hücrelerinin yaşlanma hızının kadınlar ve erkekler arasında farklı olduğu görüldü.

T hücreleri vücudu enfeksiyona göre koruyor. B hücreleri ise antikor salgılıyor. Erkeklerde bu iki tür hücrenin de kadınlara oranla daha hızlı azaldığı bildiriliyor. Ayrıca iki sitokin molekülünün de erkeklerde yaşla daha fazla azaldığı belirlendi.

Bağışıklık sistemini koruyan CD4 T hücreleri ile virüsleri yok eden öldürücü hücreler ise yaşla artıyor ve kadınlardaki artma oranı daha hızlı. Araştırmacılar, bağışıklık ölçütlerinin gerçek biyolojik yaşı gösterebileceğina inanıyor. Prof. Hirokawa ile meslektaşları, bağışıklık sistemi parametrelerinin erkeklere göre daha yavaş gerilemesinin, kadınların daha uzun ömürlü olmasını açıklayabileceğini kaydettiler.

Newcastle upon Tyne Üniversitesi'nden Prof. Tom Kirkwood da bulguların önemli, ancak şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Kirkwood, "Kadınlarda bağışıklık sisteminin daha geç yaşlanması, genelde daha geç yaşlanmalarının nedeni olabilir" şeklinde konuştu.