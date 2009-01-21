Kadınlar neden daha çok kâbus görüyor?

Gün sonunda duygularını tam anlamıyla geri plana atmayı başaramadıkları için kadınların erkeklere göre daha çok kâbus gördüğü ortaya çıktı.



Kadınlar mı daha çok kâbus görür erkekler mi? Yoksa iki taraf da eşit mi?(Eşit olması pek mümkün olmasa gerek! Mutlaka bir taraf daha fazla!)



Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar kâbus görmede de erkeklere göre daha başarılı.



İngiltere'nin Bristol kentindeki West of England Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kadınların gün içinde yaşadıkları sorunları ve endişeleri rüyalarına taşıdıkları ortaya çıktı. Buna göre erkekler, gün sonunda tüm duygu ve düşüncelerinden arınırken, kadınlar, bu konuda karşı cinsleri kadar başarılı olamıyor.



Üniversitenin Psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olan Jennifer Parker, beş yıldır sürdürdüğü araştırmasında kadın ve erkeğin gördüğü kâbuslar hakkında ayrıntılı bilgi sahip olduklarını belirtiyor.



Kadınlar daha yoğun yaşıyor



Araştırmada katılımcılara en sık gördükleri rüyalar sorulurken, erkeklerin yüzde 19'ünün, kadınlarınsa yüzde 34'ünün kâbus gördüğü belirtiliyor.



Parker, "Araştırma gösteriyor ki erkek ve kadınlar arasında kâbus görme sıklığı da değişiklik gösteriyor. Kadınlar, duygusallıklarını rüyalarına yansıtarak daha çok kâbus görüyor.Kadınların endişelerini veya sorunlarını tamamen bastırabilmeleri pek mümkün olmuyor.Bu da onların rüyalarını olumsuz yönde etkiliyor." açıklamasında bulunuyor.



Kadınların kâbuslarının üç çeşide ayrıldığını ifade eden öğretim görevlisi, bunları; 'kovalamaca', 'tehdit edilme' ve 'sevilen birinin kaybı' olarak değerlendiriyor. Kadınların erkeklere göre çok daha karışık rüyalar gördüğünü de belirten Parker, tüm bunların olumsuz duygulardan kaynaklandığını vurguluyor.



Jennifer Parker'ın kadın ve erkek rüyaları hakkında yaptığı araştırma bunlarla da sınırlı değil. Psikoloğa göre işin en ilginç yanı, kadın ve erkeğin aynı deneyimleri yaşamasına rağmen hemcinslerinin karşı cinse göre her duygu ve düşüncesini daha yoğun ve derin yaşıyor olması. Bu da kadınların kâbuslara daha eğilimli olduğunu gösteren en belirgin neden.

