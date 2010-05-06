T24-



Evli kadınlar neden aldatıyor?





Normal giden evlilikte, kadında aldatma eğilimi olmaz. Genelde gördüğümüz intikam alma duygusudur. Eşi aldatıyorsa ve kadının dominant bir karakteri varsa aldatır, aldattıktan sonra da pişmanlık duyar. Eğer eşini sevmiyorsa aldatma olayı genelde günübirlik olmaz. Evleneceği, yaşamını birleştirebileceği bir insanı bulur. Daha sonra bu kişiyi garanti ettikten sonra eşini bırakır.



ALDATMAYAN ERKEK YOKTUR





Erkekler hormonları dolayısıyla tek eşli kalamazlar. Benim eşim tek eşli diyen kadın kendi kendini kandırır. Erkekler durmadan dışarıya açılma eğilimindedir. Fakat hangi kadına aşıksa, hangi kadınla evliyse onunla yaşamını devam ettirir.





'KADINLARIN ALDATMASI İÇİN 3 NEDEN'





- Hormonal nedenlerden dolayı masum aldatmalar



Cinsel tatmin için olan aldatmalardır. Kadın da erkek gibi farklı cinsel paylaşımlar yaşamak ister.



- İyi giden bir evliliği olduğu halde eşinin kendisini aldattığını hissettiyse intikam almak için aldatma



Bu durum psikolojik ve depresyon gibi sorunları beraberinde getiren hadiseler yaratır.



- Kötü bir evliliği olan kadının başka bir erkek bulma isteği



Bu tarz aldatmalarda kadın durduk yerde kendini maceraya atmaz. Eşinden memnun değildir, onu maddi manevi yetersiz buluyordur. Bu sebeple başka bir erkeği garantilemek ister. Nasılsa eşiyle arasında problem yoktur ya da boşanmadan yeni bir olay yaşayacağım diyerek bunun altyapısını hazırlar. Dolayısıyla aldatır ve eski eşiyle boşanır. Yenisiyle evlenir ya da beraber yaşar.



Kadın severse, aşık olursa, yapısı gereği iki eşliliği kabul etmez, birine bağlı olmak ister. Garanti altına almak istemesi, ait olma duygusuyla hareket ettiği içindir. Eğer eşiyle arası bozuksa, evlilik kağıt üzerinde sürüyorsa bir garantör arar. Gerek duygusal, gerek ekonomik nedenler. Dolayısıyla o garantiyi bulduktan sonra birincisinden boşanır. Bu aldatma mıdır değil midir bu tartışma konusudur. Bitmiş bir evliliğin sürecini hızlandırmak için destek arayışıdır.



ERKEK MACERACI, KADIN GARANTİCİ



Erkekler daha maceracı, kadınlar daha garanticidir. Kadın hiçbir zaman evde oturan, pısırık bir adam istemez. Yapılan araştırmalar, böyle durumlarda yani erkek pısırıksa, maddi manevi her tür daha az bir getirisi varsa, eğer çocuk da varsa, kadın her durumda birine ait olmak ister. Evdekine de ait olmayı istemediği için kadın kendini garanti altına almadan aldatmaz. (hürriyet)