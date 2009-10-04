Kadınlar neden aldatıyor?

“Aşk-ı Memnu” dizisindeki Bihter-Behlül aşkından yola çıkarak hazırlanan 5 bin 600 kişinin katıldığı anket,kadınların neden aldattıklarını ortya çıkardı.
“Her şey çok güzel başlamışken, birlikte keyif alır, birlikte hayaller kurarken, nasıl oluyor da aldatma ihtiyacı duyuluyor?” ve “Eskiden kadınlar erkeklerine daha mı çok bağlıydı yoksa artık çok mu cesaretliler de aldatıyorlar?” sorularına yanıt arayan mahmure.com, bu soruları internet kullanıcılarına sordu. Cevaplar arasında en önemli aldatma nedeni olarak eşlerinin kendilerine ilgisiz davranmaları olduğunu ortaya çıkardı. Kadınların aldatma nedenlerinden birinin de, belki de kendi egolorını zirveye çıkarmanın peşinde olup olmadığını da sorgulayan mahmure.com, Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Bihter’den örnek veriyor. Etrafında ona pervane olan, üstelik de çok zengin kocası Adnan Bey’i, amcası olmadan bir
yerlere gelemeyen Behlül’le aldatan Bihter’in, yakışıklılığının etkili olup olmadığı da araştırılıyor. mahmure.com okuyucularına “kadınlar neden aldatır?” diye sordu. İşte ankete katılan 5 bin 600 kişinin verdiği cevaplar şaşırtıcı. Kadınlar neden aldatır?
İlgisiz kaldıkları için
: 3208 (% 40,05) Yeniden beğenilme duygusunu yaşamak için:
1588 (% 21,55) İntikam için:
981 (%14,17)Heyecan aradıkları için:
570 (%10,34)Diğer:
189 (3,43