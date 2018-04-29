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Yaşam

Kadınlar niçin aldatır?

İlişki uzmanları kadınların aldatma nedenlerinin başında intikam alma dürtüsünün olduğunu belirtiyor

29 Nisan 2018 20:30

İlişkilerde aldatma söz konusu olduğunda yakın zamana kadar ilk akla gelen taraf erkekti. Ancak bu durum son yıllarda değişti. İngiliz evlilik bürosunun yaptığı çalışmada 3000 kadının %20’si eşlerini aldattığını itiraf etti. Bu verileri inceleyen “Askmen” adlı internet sitesi kadınların erkekleri aldatma nedenlerini araştırdı.

Kadın gerçekten istemese bile sadece kendisini aldatan erkeğe aynı kötü duyguları yaşatmak için onu aldatıyor.

İlişki koçu Ruth Houston kadınların eşleriyle aralarında bir problem olduğunu fark ettiklerinde öncelikle bunu konuşmak istediklerini söyledi. Houston sözlerine şöyle devam etti: “Erkek kadını görmezden gelip problemi yok sayıyorsa o zaman kadın bir kaçış yolu olarak eşini aldatıyor.”

Uzmanlar kadınların kendilerini seksi hissettiren erkeklerle eşlerini aldatabildiğini söylüyor. Houston şunları söyledi: “Eğer erkek eşine yeterli ilgiyi göstermiyor, onun isteklerine önem vermiyorsa o zaman kendini hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak arzulayan başka bir erkeği hayatına sokabilir. “

Uzmanlar çiftlerin arasında yaşanan sorunların tutkuyu tetiklediğini savunuyor. Hiç kavga etmeyen çiftlerin sorunsuz old

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