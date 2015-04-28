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Tartışma yaratan 'Kadınlar Ne İster' reklamı kaldırıldı

Doğadan Çay'ın "Kadınlar Ne İster" temalı reklamı, kadınlardan gelen tepkiler üzerine geri çekildi

28 Nisan 2015 17:45

Doğadan Çay’ın “Kadınlar Ne İster” temalı reklamı, sosyal medyadan gelen tepkiler ve başlatılan online imza kampanyaları üzerine Youtube’un Doğadan Medya sayfasından kaldırıldı. Söz konusu reklamda, kadınların "topuğu kırılmayan topuklu ayakkabı, 34 beden olmak, selülitin moda olması, kendi kendine park eden araba” gibi talepleri yer alıyor. Doğadan yetkilileri durumla ilgili olarak, "Çıkış yolumuz bu değildi, biraz espri katmaktı" diye konuştu. 

bianet'e konuşan Doğadan yetkilileri, sadece sosyal medyada yayınlanan reklamın geri çekildiğini ve hassasiyetin farkında olduklarını belirtti. 

 

İmza kampanyası: Reklam kaldırılsın

 

Tepki çeken reklamda,  kadınların istekleri şöyle sıralanıyor:

"Kaçmayan bir çorap, filmlerdeki gibi bir aşk ister. Daima 34 beden olsun ister, kilo yapmayan pasta ister…  Ayakkabı da ister, çanta da ister, çok ister; mükemmel erkek ister, şiir okusun ister, bir de çanta alırsa kalpten sever. Söylediklerinin yapılmasını ister ama söylemeden yapılsın ister. Çikolata ister, çiçek ister, sonra yine ayakkabı ister!…”

Reklam sosyal medyada eleştirilirken, change.org’da, cinsiyetçilik karşıtı platform erktolia’da reklamın kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasına katılanların sayısı 5 bine yaklaştı.

 

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