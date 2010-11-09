Kadınlar nasıl orgazm olur?

T24- Araştırmacılar orgazm sırasında kadın beyninde neler yaşandığını inceledi ve ilk kez, orgazm olan kadın beyninin filmini çekti.





Orgazm yaşayan kadının beynini açığa çıkaran şaşırtıcı film orgazm süresince beynin merkezindeki gri maddenin 30 ayrı parçasının harekete geçerek kadının acı hissetmesine bile engel olacak kadar büyük bir coşku ve aşırı mutluluğa neden olduğunu gösterdi.







Sinir sistemi üzerinde çalışan bilim adamları 8 kadını MRI vücut tarama cihazına soktu ve orada kadınlardan kendilerini uyarmalarını istedi. Bazıları 5 dakikada orgazma ulaşırken bazılarının orgazm olması 20 dakikayı buldu.







Kadınlara uyarılma anında ellerini kaldırmaları da söylendi. Bazı kadınların 15 saniyede birkaç kez uyarıldığı görüldü.



Araştırmada Harry İle Sally Tanışınca filminde Meg Ryan tarafından taklit edilen zevk dalgalarına da rastlandı. Çok güçlü hissedilen bu dalgaların sinir sistemini kapatarak kadının acı hissetmesini engellediği ortaya çıktı.



Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın başındaki isim Barry Komisaruk, orgazmın beynin bütün yönetimini ele geçiren ve vücudun tamamı tarafından hissedilebilen

eşsiz bir süreç olduğunu açıkladı.







