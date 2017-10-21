Kadınlar meyve ve sebze ağırlıklı beslenen erkeklerin kokusunu daha çekici buluyor!

Diyetisyen Emre Uzun, erkeklerin kadınlara daha çekici görünmek için egzersizin yanı sıra diyete de yöneldiğini ve bu çabaların da erkeklerin dış görünüşleri üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Emre Uzun “Burun, kalbe açılan gerçek bir pencere… Dolayısıyla bir erkek ne kadar bakımlı, fit vs. olursa olsun, kadını asıl kokusuyla etkiliyor. Erkeğin yaptığı diyet de bu koku üzerinde ciddi bir etkiye sahip” diye konuştu.

43 erkek ve 9 kadın, 242 farklı gıda!

Women’s Health’de yer alan habere göre, Emre Uzun iddiasını ilginç bir araştırmaya dayandırdı. Buna göre önce 43 erkek ve 9 kadın, bir deney grubuna dâhil edildi. Erkeklerden, günlük giysilerinin altına 24 saat boyunca düz, pamuklu birer tişört giymeleri istendi. Söz konusu deneklere 24 saat boyunca aromalı, kokulu, baharatlı yiyeceklerden kaçınmaları ve tişört üzerlerindeyken en az bir saat sürecek bir egzersiz seansına katılmaları istendi. İşlem tamamlandıktan sonra, erkeklerin giydiği tişörtler toplandı ve derin dondurucuya kondu. Bu arada erkek deneklerin her birine beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ayrıntılı bir anket yapıldı ve son bir yıl içinde, önceden belirlenmiş 242 gıdadan en sık yediklerini işaretlemeleri istendi. Bu gıda maddeleri arasında da meyveler, sebzeler, et, deniz mahsulleri, yumurta, bitkisel yağlar, iç yağı, karbonhidratlar vb. gruplar yer alıyordu.

Kadınların hoş bulduğu erkek kokusu!

Daha sonra tişörtler derin dondurucudan çıkarıldı ve 9 gönüllü kadından bu tişörtleri koklaması istendi. Kadınlar çoğunlukla rafine edilmiş gıdalar ve karbonhidratlarla beslenen erkeklerin kokusunu itici buldu. Onun yerine ağırlıklı olarak meyve ve sebze ile beslenen erkeklerin vücut kokusunu tercih etti. Farklı bir ifadeyle, daha fazla sebze, meyve yiyip doğal beslenen erkeklerin kokusu kadınlara daha hoş geliyordu.

Diyetisyen Emre Uzun, bunun beslenme ve vücut kokusu arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ilk deney olmadığını belirterek, “Yenen gıdalar, koku ve cazibe arasında üçlü bir bağ var ve bu da uzun zamandır araştırma konusu. Bu araştırmalar, yediklerinizin sadece vücut kokunuzu nasıl etkilediğini değil aynı zamanda o kokunun sağlıklı hayatın güçlü bir göstergesi olabileceğini, daha da önemlisi vücut kokusunun, potansiyel bir eşin özel ilgi alanına girebileceğini gösteriyor” dedi.

Meyve ve sebze temelli beslenmenin “en sağlıklı yemek planı” olduğuna dikkat çeken Emre Uzun, “Bitki esaslı diyetler, kilo vermek kadar zihin sağlığı için de idealdir. Ayrıca, hastalıktan kaçınmak için en akıllıca tercihtir. Genel diyet kalıplarına bakıldığında bitki temelli bir diyet, daha az hastalık riski taşır ve bireyi daha sağlıklı tutar” diyerek, sebze ve meyvelerin genel yararlarını da hatırlatıyor ve ekliyor:

“Sonuç olarak sağlıklı bir diyet, sağlıklı bir yaşam için esas. Ancak kadınların seçimi konusunda da bir o kadar etkili!”