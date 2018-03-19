Kadınlar, mesir kokulu mum üretecek

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın 478 yıllık geleneği mesir macunu, kokusuyla kadınlara iş olanağı sağladı. Mesir kokulu mum yapmayı öğrenen 17 kadın sertifikalarını aldı, kurulacak atölye ile seri üretime geçilecek.

Manisa\'nın şifalı mesir macununun içindeki bazı baharatlar, mumla karıştırılarak \'mesir kokulu mum\' üretildi. Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından kadınların istihdamına katkı sağlamak için hazırlanan proje kapsamında mesir kokulu mum yapmayı öğrenen kadınlar, mesirin kokusunu da tüm Türkiye\'ye yaymayı hedefliyor. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, 120 saatlik mesir kokulu mum kursuna 17 kadının katıldığını belirterek, eğitimin ardından kadınların mesir kokulu mum yapmayı öğrendiklerini ve sertifikalarını aldıklarını söyledi. 19 kadının daha mesir kokulu mum yapmayı öğrenmeye başladığını aktaran Pehlivan, 3 haftalık kursta, kadınlara günlük 25 lira verildiğini dile getirdi. Özellikle ev kadınlarının mesir kokulu mum üretimine ilgi gösterdiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

\"Kadınlar önce mumun nasıl yapıldığı öğrendi. Ardından da renk, çeşit, desen, koku üretimi öğretildi. Parafin eritilerek mum oluşturuluyor, ardından da kalıplara koyularak donması bekleniyor. Çıkarılan kalıpların üstüne kursiyerlerimiz çeşitli desenleri işliyor. Mesir macununun içinde kullanılan baharatlardan birçoğunu belirli oranlarda kullanıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından hangi baharatın hangi oranda kullanılacağı belirlendi.\"

Mesir kokulu mum üretim atölyesi kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Pehlivan, \"Kursiyerlerimiz esnek çalışma saatleri ile atölyede çalışabilecek ve kendi ekonomilerine katkı sağlayacak. Belirli saatlerde çalışabilecek olan kadınlarımız iş sahibi olabilecek\" diye konuştu. Mesir kokulu mum ile mesirin kalıcı bir ürüne dönüştüğünü dile getiren Pehlivan, \"Mesirin kokusu mumla bütünleştiğinde sürekli kalıcı olan bir turistlik bir obje olacak. Mum ev dekorasyonlarında çok fazla kullanılan bir ürün. Yurt dışında da mumla ilgili aksesuarlar çok revaçta. Biz de Manisa\'nın mesirinin adının duyurulmasına destek olacağız\" diye konuştu.



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