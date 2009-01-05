Kadınlar mamografi konusunda duyarsız

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nca, kadınların mamografi hakkında bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya katılan kadınların yüzde 73,1'inin hiç mamografi çektirmediği belirlendi.



UÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Bilgen, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ganime Sadikoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alis Özcakir ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden Doç. Dr. Nuran Bayram tarafından, meme kanserinin erken tanısında son derece önemli olan mamografi hakkında, hastaların bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya 736 kadın katıldı.



UÜ Orhangazi 80. Yıl Aile Hekimliği Merkezi'ne değişik nedenlerle müracaat eden kadınlarla, yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, kadınların ortalama yaşının 50,5 olduğu, yüzde 61'inin ilkokul mezunu olduğu ve yüzde 72.3'ünün ev kadını olduğu tespit edildi.



Araştırmaya katılan kadınların yüzde 4,2'sinin ailesinde meme kanseri hikâyesinin bulunduğunun saptandığı araştırmada, ortalama 2,6 çocuk doğuran kadınların yüzde 93,7'sinin çocuklarını emzirdikleri belirlendi.



Kadınların yüzde 34,3'ünün hayatları boyunca en az bir kez meme muayenesi olduğunu, yüzde 37,6'sının kendi kendine meme muayenesi yapabildiğini ifade ettikleri araştırmada, kadınların yüzde 73,1'inin hayatları boyunca hiç mamografi çektirmedikleri tespit edildi.



Uluslararası bir tıp dergisi olan ''The Breast Journal''de yayımlanan araştırmanın sonuçlarını AA muhabirine yorumlayan Prof. Dr. Bilgen, meme kanserinin Türkiye'de kadınlarda görülen kanser ölümlerinin yüzde 16,7'sini oluşturduğunu, bu kanser türünün ''Mamografi''yle erken dönemde tanımlanabildiğini ve ölümlerin önlenebildiğini söyledi.



Bilgen, araştırma sonucuna göre kadınların hayati önemi bulunan bu tanı yöntemini çok fazla bilmedikleri ve uygulamadıklarının ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Araştırmamıza katılan kadınların yüzde 73,1'i hiç mamogram çektirmediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kadınlar arasında kanser ölümleri bakımından birinci sırada yer alan meme kanserinin erken tanısında önemli bir araç olan ve ölümleri azaltmada etkin olduğu ispatlanan mamografinin fazla uygulanmadığı ve bilinmediği belirlenmiştir. Mamografi çektirme konusunda bilinçli olan kadınlar, bir şekilde daha önce bu konularda sağlık eğitimi almış, meme muayenesi olmuş olanlardır. Kadınlarımıza mamografinin önemi sağlık eğitimleriyle anlatılmalıdır.''



(AA)

